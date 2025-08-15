Un país se convierte en una mina de oro por las toneladas del metal precioso que se oculta en sus suelos

Partículas de oro sacadas de una mina en Alaska, en una imagen de archivo.

México podría convertirse en los próximos años en la mina del oro del mundo. Hablamos de Peñasquito, un yacimiento mexicano que genera miles de millones de euros al año, aunque la mayor parte de su riqueza está en manos de extranjeros. Muchos llaman al país latinoamericano como "el nuevo Dubai".

Según publica el medio finlandés Tiedonhaku, la mina Peñasquito, se encuentra en la región de Zacatecas, al centro de ese país, y genera casi el 30% de la producción de oro en el país, aunque es propiedad de una empresa extrajera. "Ha revolucionado la economía del país", reza la publicación.

De acuerdo a la información difundida, el tamaño de esta mega mina es "impresionante". Sus reservas son suficientes para "al menos" dos décadas de operación, da trabajo a "miles de personas" y genera un ingreso anual de casi 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros). Además, la reserva no sólo abarca oro, sino plata y otros recursos naturales.

Sin embargo, aunque el oro se encuentra bajo el suelo mexicano, su explotación está bajo el control de Newmont Corporation, una empresa estadounidense con sede en Colorado. A pesar del acalorado debate que ha suscitado el control estadounidense, los resultados son indiscutibles.

En referencia a los datos publicados por el medio, Peñasquito lleva en operación desde 2010. En 2019, fue adquirida por la empresa estadounidense, generando el 28,8% del oro en México en 2022. Asimismo, la previsión de actividad para el yacimiento son de al menos 20 años.

Este oro extraído "no es sólo un recurso ornamental". Hoy en día, ocupa posiciones estratégicas en sectores clave como la industria electrónica, la fabricación de conectores de precisión, equipos científicos y reserva financiera global. Sin embargo, este nuevo auge de la minería de oro tiene un alto costo ambiental, puesto que requiere "procesos intensivos con productos químicos y la eliminación masiva del lecho rocoso", tal y como enumera el medio.