Un parque de atracciones devora 10 veces sus ingresos, fracasa y la factura llega a los ciudadanos

Este parque de atracciones es un fracaso. Se encuentra en Rumania, y sus atracciones se instalaron entre 2015 y 2016. Con un presupuesto de 49 millones de euros, el parque se inauguró en junio de ese año, pero nunca cobró la vida. En el momento de la inversión, el Gobierno local esperaba que el parque recibiese unos 800.000 turistas en los primeros 5 años. Pero, nunca llegaron.

Tal y como reza el periódico rumano Spot Media, finalmente, el parque de atracciones atrajo a menos de la mitad de los visitantes que el plan inicial prometía en 5 años. Más allá de la pandemia, "las estimaciones iniciales, en este respecto, estaban muy exageradas". De hecho, en 2016, el Ayuntamiento calculó que recaudaría unos 500.000 euros al mes, un dato que nunca alcanzó.

Pero, ¿quién paga todo el desastre? Los contribuyentes. "Lo que sabemos con certeza", asegura el medio de comunicación, es que "los gastos están muy por encima de los ingresos y siempre ha sido así". De este modo, los salarios de los empleados del parque, "por sí solos" cuestan más de 4 veces lo que las instalaciones aportan al gasto local en un año.

Según el medio de comunicación, el Consistorio de la localidad se respalda en que el parque de atracciones se construyó con el objetivo de entretener a la gente, "no para ganar dinero". Sin embargo, hay algunos factores que "favorecieron una fuente continua de perdidas", como la pandemia, y los grandes descuentos de sus entradas.

"El Ayuntamiento no está hecho para obtener beneficios bajo ningún precio. Aunque el parque fuera impecable, el dinero de las entradas sigue saliendo del bolsillo de la gente", critican desde el periódico. "Pero, al mismo tiempo, una administración responsable no puede alimentar indefinidamente un agujero negro en el presupuesto".

Tal y como recaba el diario, hace un año el alcalde de la localidad asistió al lugar y "no le gustó lo que encontró". Por este motivo, propuso transformar el parque de atracciones en un campo para practicar actividades deportivas y pidió la opinión a sus ciudadanos. Nada ha cambiado por el momento.