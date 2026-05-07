Un peluche viral de Instagram quiere alejar a los adolescentes de las redes... pero sólo funciona si lo siguen en Instagram

La premisa para enganchar a seguidores de la cuenta de Instagram de un peluche verde y amarillo llamado Emy era muy sencilla: cada vez que ganaba un seguidor, Emy se acercaba 1 milímetro más a ser arrojado desde el edificio más alto del mundo en Dubái. El pasado noviembre apareció por primera vez una cuenta de Instagram con este reto (@emyadventure1). A día de hoy ya tiene más de un millón de seguidores, según ha publicado Business Insider.

Esta cuenta rápidamente atrajo a miles de seguidores, se llenó de "me gusta" y de comentarios. Ya en febrero, Emy fue lanzada desde 830 metros de altura, el equivalente a la del rascacielos Burj Khalifa de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Pero la apuesta subió aún más: en marzo, Emy fue lanzada desde un globo aerostático a 35.500 metros sobre Kingston, Nueva York.

El cocreador de Emy se llama Sachin Raoul y es un emprendedor tecnológico de 33 años que fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en 2022, insiste en que esto no es otro ejemplo de "deterioro mental " en línea.

Raoul quiere animar a la gente a alejarse de sus pantallas —con la salvedad de que se necesita un teléfono y una cuenta de Instagram para interactuar con Emy— y adentrarse en el mundo real, inspirados por las aventuras de Emy al aire libre. La página también invita a sus seguidores a participar en desafíos presenciales, como encontrar una versión en miniatura del juguete Emy en la calle, por ejemplo, al estilo de Pokémon Go.

Según Raoul, las generaciones más jóvenes están especialmente entusiasmadas con Emy. Según el experto en redes sociales Matt Navarra, probablemente el éxito de este proyecto se deba a la simplicidad y lo absurdo de la cuenta. En un entorno de redes sociales frenético y caótico , el formato sencillo de las publicaciones también ha calado hondo entre el público más joven, afirmó.

Además, está el aspecto participativo que resulta atractivo: "Si las redes sociales de los millennials se centraban en la conexión, las de la Generación Z y la Generación Alfa se centran en la curiosidad y la inmediatez", afirma Navarra. "Hoy en día, la Generación Z y la Generación Alfa no sólo consumen contenido. Esperan poder interactuar con él, influir en él y remezclarlo", afirmó.

Raoul, quien anteriormente creó una aplicación digital de terapia de pareja y sexual llamada Blueheart , comenzó a replantearse el propósito de su trabajo después de tener un hijo, en 2024. "Me di cuenta de que estaba creando experiencias diseñadas para que la gente estuviera pegada a sus teléfonos", dice Raoul. "Eso me hizo reflexionar sobre el trabajo que hacía a diario, y eso fue lo que realmente me impulsó a hacer algo completamente diferente y crear algo que inspirara a los jóvenes".

"Para mí, la aventura y el amor son los dos valores más importantes", añadieron. "No hay mucha aventura en el desarrollo de aplicaciones". Raoul afirmó que, por el momento, Emy no genera ingresos, pero el plan a largo plazo es conseguir patrocinios y colaboraciones. "La idea de lanzar un peluche desde una altura vinculada a nuestro número de seguidores fue la que triunfó", opina Raoul.

El peluche personalizado que ahora conocemos como Emy era originalmente un avatar. Raoul había creado previamente una aplicación de mascota virtual con inteligencia artificial para jóvenes y, por lo tanto, poseía los derechos de propiedad intelectual del avatar Emy. Posteriormente, se rediseñó como un peluche personalizado para poder usarlo en contenido para redes sociales. Desde entonces, han cerrado la aplicación para centrarse en Emy Adventure.

Además cada vídeo de Emy tiene sorpresa al final: aparece un mensaje tan rápido que se te puede pasar, pero que indica a los seguidores dónde se encuentra una versión en miniatura de Emy, está escondida en un lugar real. Esta guinda ya está causando furor por lograr encontrar una de esas Emy auténticas.