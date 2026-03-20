Un estudio español relaciona el uso de las redes sociales en jóvenes con menor bienestar

En pleno debate sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años, un nuevo estudio liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Centre d’Estudis Demogràfics (CED), que se incluye dentro del Informe Mundial de la Felicidad 2026 que publica Naciones Unidas, da más argumentos para regular el acceso de los adolescentes a estas plataformas.

Esta investigación pone en relieve que el uso "problemático" de las redes sociales empeora el bienestar de los adolescentes. Además, recalcan que esto afecta en mayor medida a aquellos que provienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos.

Las conclusiones indican este uso se asocia con un incremento del 10% del malestar psicológico y con una peor valoración general de la vida, ya que esta se reduce en un 3%. A pesar de lo que se pudiera llegar a pensar por las circunstancias económicas, este problema es mayor en países anglocélticos (Canadá, Irlanda y el Reino Unido), mientras que se minimiza en la región del Cáucaso y el Mar Negro (Armenia, Georgia, Azerbaiyán o Turquía).

Diferencias de hasta el 10% en función de la situación socioeconómica

Pero sí que hay un perfil marcado a nivel socioeconómico: los adolescentes de familias con menos recursos socioeconómicos aparecen como los más vulnerables: en comparación, los de nivel socioeconómico más alto muestran una asociación entre un 5% y un 10% más débil entre el mal uso de redes y las quejas psicológicas.

En cuanto a la relación negativa con la satisfacción con la vida, se reduce entre un 10% y un 13% con respecto a los más vulnerables. "Hace falta avanzar hacia entornos digitales más equitativos mediante una combinación de regulación de plataformas, apoyo a las familias, educación digital en las escuelas y servicios de salud mental accesibles", indica el autor principal del documento, Pablo Gracia.

Por otra parte, el estudio evidencia un incremento de esta asociación negativa entre 2018 y 2022, sugiriendo un deterioro general del contexto digital adolescente reforzado por la pandemia de COVID-19.

La investigación se enmarca en el proyecto DIGINEQ, financiado por el European Research Council, que estudia la relación entre uso digital, bienestar adolescente y desigualdades sociales.

El Informe Mundial de la Felicidad 2026 también incluye la clasificación de los países más felices, liderada por Finlandia por noveno año consecutivo, seguida de Costa Rica y con Suiza de nuevo entre los diez primeros.