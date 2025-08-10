Un presentador de televisión, atónito ante los comentarios homófobos de tres menores en un avión: "Si me sale una hija maricón..."

Malos tiempos para la tolerancia, la diversidad y el respeto en España. Cada vez son más las denuncias por homofobia en nuestro país. De hecho, las agresiones al colectivo LGTBIQ+ han subido más del doble en un año, según un estudio elaborado por la Federación Estatal LGTBI en base a 800 encuestas. Dicho informe, publicado el pasado mes de mayo, señalaba que la mitad de las personas del colectivo han sufrido alguna situación de LGTBIfobia y, entre ellas, un 16% ha sufrido ataques físicos o verbales.

De hecho, según datos del Ministerio del Interior, casi un tercio de los delitos de odio en España son por LGTBIfobia (27,57%). Es el segundo tipo de violencia más denunciada, solo superada por el racismo o xenofobia (43,73%).

Por si fuera poco, diferentes estudios sociológicos señalan que los jóvenes españoles cada vez muestran menos respeto a la diversidad sexual. Según una encuesta de 40dB para El País de hace un año, un 27% de los hombres jóvenes de la Generación Z (nacidos entre finales de 2000 y 2010) declara sentir incomodidad viendo una pareja homosexual de la mano, 16 puntos más que la Generación Millenial (los nacidos entre 1981 y 1996).

Un claro ejemplo de esta situación la vivió Sergio López, presentador, redactor y reportero de televisión. Este sábado, el joven profesional subió una publicación a su cuenta oficial de X para denunciar este incremento de odio hacia el colectivo LGTBIQ+, precisamente más acentuado entre las generaciones más jóvenes.

"Tres chicos, de entre diez o trece años, arrancan los reposacabezas de su asiento, que tienen dibujada la bandera arcoíris. Y gritan: 'Si me sale una hija maricón, la hago hombre. La mato. La llevo a pelear…', señala.

Esta situación generó incomodidad en Sergio, que se sentaba muy cerca de estos adolescentes. En declaraciones a El HuffPost, el periodista señala que uno de los niños también dijo en alto: "Odio a los gays, yo no me quiero sentar donde los gays", en referencia a ese reposacabezas con motivo del orgullo que la aerolínea dispuso en todos los asientos.

Sergio comentó lo sucedido a la tripulación, que rápidamente actuó. "La sobrecargo se acercó a ellos y les preguntó si tenían algún problema, mientras les quitaba los reposacabezas. Los niños dijeron que no, se quedaron muy cortados", señala. El periodista destaca que los menores, evidentemente, iban acompañados de adultos que, en un principio, apoyaron los comentarios homófobos de los niños.

Sergio agradece a la aerolínea su actuación y lamenta que esta situación se empiece a ver, por desgracia, de manera frecuente en los espacios públicos. "La duda que tuve era si reaccionar y plantarme delante de ellos para decirles: 'Si te dan tanto asco los gays, aquí tienes uno'. Finalmente, no hizo falta gracias a la actuación de la plantilla", concluye.