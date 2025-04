Un restaurante chino busca empleada, la oferta traspasa todos los límites y se lleva su merecido: "No recibo ninguna solicitud para el empleo"

Un restaurante chino en Helsinki (Finlandia) está buscando un cajero que cumpla con unos exigentes requisitos. Debe, ser una mujer soltera "atractiva para el puesto", presentar antecedentes penales limpios, tener entre 30 y 35 años, no fumar y estar sobria.

Según publica el medio finés Iltalehti, entre estos requisitos debe hablar finlandés, inglés, chino y preferiblemente el idioma tagalo que se habla en Filipinas. Además, "debe tener al menos un nivel de educación de licenciatura".

El digital se ha puesto en contacto con el anunciante del empleo que, "no entendía por qué no podía enumerar esos criterios". "En su opinión, el anuncio debe ser capaz de presentar exactamente los criterios que quiere de su empleado". Aun así, en su conversación, la empleadora confesó que "no ha recibido ninguna solicitud para el trabajo".

De acuerdo a la información difundida, se puede considerar que el anuncio de empleo en cuestión, viola varios principios de la legislación laboran finlandesa. En concreto, "La Ley de Igualdad y la Ley de No Discriminación". "El mero hecho de la persona solicitada para el puesto, sea una mujer, es discriminación basada en el género y, por lo tanto, viola lay ley".

Además, "los requisitos basados en la apariencia física cumplen con los criterios de discriminación". De conformidad a la ley del país nórdico, a la que ha tenido acceso el digital, "nadie puede ser discriminado por motivos de edad a menos que exista una razón objetiva y justificada".

Por otra parte, los requisitos relacionados con el tabaquismo y el consumo de alcohol pueden permitirse si están esencialmente relacionados con la naturaleza del trabajo. Por último, "el empleador puede establecer motivos lingüísticos si están justificados en términos de rendimiento en el trabajo".