Un ricachón confiesa el mal que los multimillonarios hacen ocho veces más que el español de a pie y pide un cambio inmediato

La huella climática de las personas ricas es mucho mayor que la del resto de población, según ha demostrado un análisis compartido por el Consejo Empresarial del Movimiento Laboral Danés. Mientras que un ciudadano normal contribuye con un promedio de media tonelada de CO₂ al año, aquellos que ganan más de dos millones al año generan más de cuatro toneladas.

Un multimillonario de Dinamarca, Martin Thorborg, quien representa al 1% más rico del país, ha reconocido que realiza entre seis y ocho vuelos de vacaciones al año, lo que de media, según recoge dr.dk, supone ocho veces más que el resto de daneses.

A pesar de ello, el hombre se encuentra a favor de pagar una tasa verde, consciente del consumo que acciones como volar suponen. "Las cosas que son malas para nuestro clima deberían ser gravadas, y luego se deberían eliminar algunos impuestos de las cosas que son buenas", señala.

Su testimonio no es único, pues otros personajes más relevantes, como Taylor Swift, también han sido criticados por el mismo hecho, aunque su caso fue más grave, pues sus dos jets privados registrados, según datos de Ground Control, realizaron un recorrido de 286.500 kilómetros solo en 2023, lo que equivale a 7,2 vueltas al mundo.

De este modo, países como Dinamarca han comenzado a plantearse la posibilidad de introducir un objetivo climático, con la meta de cumplir los compromisos adquiridos para 2030. Sin embargo, algunos analistas, como Rasmus Lindo Kaslund, creen que no todos necesitan reducir su huella digital por igual, pues el impacto climático de su consumo no es el mismo.

Por ello, para intentar evitar caer en sesgos, es relevante tener en cuenta la desigualdad en la huella entre los diferentes grupos de ingresos, según sugiere el experto de AE Council. Una solución es aplicar impuestos más altos a los viajes aéreos, tal y como señala, algo que aunque ya ha comenzado a entrar en vigor aún es insuficiente.

"Luego también hay que asegurarse de compensar a los grupos de ingresos más pobres, que de otra manera podrían verse más afectados", añade, en referencia al cheque verde, el cual permite que los impuestos sean devueltos como una cantidad estándar, lo que tiene un mayor impacto sobre las personas con menos ingresos.

"Probablemente, me haría cambiar mi comportamiento si se volviera significativamente más caro, de eso no hay duda. Bien podría ser entonces que a la parte más rica de nosotros no le importe. Pero hay muy, muy pocas personas que son tan ricas que no se preocupan en absoluto por sus finanzas. Así que conseguiría que la mayoría de la gente cambiara su comportamiento", sentencia el multimillonario danés, quien se muestra a favor de la tasa.