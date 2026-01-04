Descubren una escalera subterránea en Pompeya que podría conducir al espacio donde la élite romana montaba fiestas

Aunque Pompeya quedó sepultada bajo la ceniza del Vesubio hace casi dos mil años, el paso del tiempo no ha logrado silenciar su historia. Lejos de ser un vestigio del pasado cerrado y definitivo, la antigua ciudad romana continúa revelando hallazgos que permiten reconstruir su vida cotidiana y mantienen vivo su recuerdo a través de nuevas reliquias que emergen desde el subsuelo.

Hace tan solo unos días, un equipo de arqueólogos italianos ha desenterrado una escalera que, hasta ahora, parecía no conducir a ningún lugar. La primera hipótesis habla de que muchas casas, históricamente consideradas de una sola planta, en realidad disponían de plantas superiores y torreones utilizados por la élite para encuentros y celebraciones privadas. Esto abre una nueva ventana para comprender la vida social y el poder en la Pompeya anterior a la erupción del Vesubio.

El hallazgo forma parte de los primeros resultados del proyecto digital Pompeii Reset, que combina escaneos y reconstrucciones 3D para recuperar lo que el tiempo y la ceniza ocultaron. En un informe del parque pompeyano, los arqueólogos describen que tras detectar parte de la escalera, procedieron a excavar en sus laterales y deducir que dirigía a una terraza, en la que los residentes habrían celebrado fiestas privadas.

Reconstrucciones digitales

El descubrimiento se centró en la llamada Casa del Tiaso, donde una escalera de piedra que parecía “no llevar a ninguna parte” fue reexaminada con técnicas no invasivas y modelados digitales. Los investigadores observaron hendiduras y alineaciones constructivas que sugieren la existencia de un acceso adicional, que habría permitido subir a una terraza o a una torre superior con vistas a la ciudad y al golfo de Nápoles.

“De hecho, muchas pinturas de villas de Pompeya muestran torres como un elemento arquitectónico. Las villas a su vez se convierten en el modelo de vivienda urbana de la elite”, señalaron en el comunicado. Varias reconstrucciones digitales muestran cómo esas torres o áticos habrían ofrecido lugares privilegiados para la contemplación del paisaje en sintonía con las imágenes y la literatura conservadas de la época.

El proyecto Pompeii Reset, liderado por el Parque Arqueológico de Pompeya en colaboración con la Universidad Humboldt de Berlín y otros centros europeos, utiliza escaneos láser, fotogrametría y modelos 3D para registrar lo que aún se mantiene y reconstruir digitalmente lo que se perdió. Las reconstrucciones realizadas en Berlín sobre datos del yacimiento permitieron reinterpretar la escalera de la Casa del Tiaso y proponer la existencia de un volumen superior ahora desaparecido.

“La investigación arqueológica en Pompeya es sumamente compleja. Además del trabajo de campo […], también existe investigación no invasiva, que consiste en el estudio y la formulación de hipótesis reconstructivas de lo que no se conservó”, explica Gabriel Zuchtriegel, el director del parque. Por ello, el enfoque digital permite plantear hipótesis verificables sobre la ‘Pompeya perdida’, sobre todo con las olvidadas plantas superiores de las viviendas, que a menudo quedaron enterradas bajo varios metros de material volcánico.