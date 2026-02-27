Un escocés avisa de "lo peor que uno puede hacer al mudarse a España" y todos los españoles le dan la razón 

Los españoles tenemos fama de no dominar muy bien el inglés y hay datos que refuerzan que esa fama es cierta. Por ejemplo, según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, con encuestas a 27.000 personas, el 20–25% de los españoles afirma poder mantener una conversación en inglés, mientras que la media de la Unión Europea es del 47%.

Con esos datos, no es de extrañar que el usuario de TikTok @lucaskjes, escocés que vive en España, haya advertido del peor error que pueden cometer los emigrantes que vienen a España. Y está muy relacionado con el idioma, aunque no por las razones que se podría esperar.

"Lo peor que podrías hacer al mudarte a España es asumir que todo el mundo habla en inglés", asegura antes de dejar clara una cosa: "Esto no tiene nada que ver con el nivel de inglés que se habla en España. Nada que ver. Se trata de la actitud que provocarás al venir aquí".

Mejor no empezar con "mal pie"

"Si empiezas con la actitud de asumir que todos se van a acomodar a mí, empiezas con mal pie. Creo que es súper importante que, cuando te mudes a un país nuevo, te recuerdes a ti mismo que eres el raro allí. Tú te mudas allí, ellos no se mudan a ti. Así que ir con la actitud de: 'Ellos lo resolverán por mí' creo que es un muy mal punto de partida", advierte.

"¿Significa eso que necesitas un español perfecto antes de mudarte a España? No. Sí necesitas un nivel respetable de español, que demuestre que has pasado más de cinco minutos intentándolo. Lo cual no es difícil de logar. No tienes que ser un pilíglota, una persona súper inteligente que absorve todos los idiomas. Con 10 minutos al día durante una semana y ya tienes como lo básico. Y luego hazlo durante y mes y podrás manejar interacciones básicas", explica.

Su experiencia con "otros guiris"

El escocés subraya que ha conocido "a otros guiris y otros extranjeros que se han mudado aquí y se nota que no tenían interés por aprender": "Vinieron aquí asumiendo que todos se acomodarían y no es una vibra muy agradable y, si yo puedo sentirlo, dios sabe qué pueden sentir los españoles. Siendo honesto, es un poco irrespetuoso".

"Así que solo un recordatorio: si te has mudado a España o planeas hacerlo, debes comenzar cada interacción asumiendo que no hablan inglés y haciendo tu mayor esfuerzo para apañártelas en español. Si hablan un nivel decente de inglés y están dispuestos a hacerlo, muy amable por su parte. Pero no debería ser tu valor predeterminado tan pronto", reitera.