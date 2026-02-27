Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un escocés avisa de "lo peor que uno puede hacer al mudarse a España" y todos los españoles le dan la razón
"Tú te mudas allí, ellos no se mudan a ti".

Las torres de la Catedral de Santiago de Compostela.
Las torres de la Catedral de Santiago de Compostela.GETTY

Los españoles tenemos fama de no dominar muy bien el inglés y hay datos que refuerzan que esa fama es cierta. Por ejemplo, según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, con encuestas a 27.000 personas, el 20–25% de los españoles afirma poder mantener una conversación en inglés, mientras que la media de la Unión Europea es del 47%. 

Con esos datos, no es de extrañar que el usuario de TikTok @lucaskjes, escocés que vive en España, haya advertido del peor error que pueden cometer los emigrantes que vienen a España. Y está muy relacionado con el idioma, aunque no por las razones que se podría esperar.

"Lo peor que podrías hacer al mudarte a España es asumir que todo el mundo habla en inglés", asegura antes de dejar clara una cosa: "Esto no tiene nada que ver con el nivel de inglés que se habla en España. Nada que ver. Se trata de la actitud que provocarás al venir aquí". 

Mejor no empezar con "mal pie"

"Si empiezas con la actitud de asumir que todos se van a acomodar a mí, empiezas con mal pie. Creo que es súper importante que, cuando te mudes a un país nuevo, te recuerdes a ti mismo que eres el raro allí. Tú te mudas allí, ellos no se mudan a ti. Así que ir con la actitud de: 'Ellos lo resolverán por mí' creo que es un muy mal punto de partida", advierte.

"¿Significa eso que necesitas un español perfecto antes de mudarte a España? No. Sí necesitas un nivel respetable de español, que demuestre que has pasado más de cinco minutos intentándolo. Lo cual no es difícil de logar. No tienes que ser un pilíglota, una persona súper inteligente que absorve todos los idiomas. Con 10 minutos al día durante una semana y ya tienes como lo básico. Y luego hazlo durante y mes y podrás manejar interacciones básicas", explica.

Su experiencia con "otros guiris" 

El escocés subraya que ha conocido "a otros guiris y otros extranjeros que se han mudado aquí y se nota que no tenían interés por aprender": "Vinieron aquí asumiendo que todos se acomodarían y no es una vibra muy agradable y, si yo puedo sentirlo, dios sabe qué pueden sentir los españoles. Siendo honesto, es un poco irrespetuoso". 

"Así que solo un recordatorio: si te has mudado a España o planeas hacerlo, debes comenzar cada interacción asumiendo que no hablan inglés y haciendo tu mayor esfuerzo para apañártelas en español. Si hablan un nivel decente de inglés y están dispuestos a hacerlo, muy amable por su parte. Pero no debería ser tu valor predeterminado tan pronto", reitera. 

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

