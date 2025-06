Una anaconda de 2,5 metros siembre el caos en plena ciudad: se sospecha que alguien la ha liberado

El pasado domingo, 1 de junio, un ciclista alertó que había avistado una serpiente en el arroyo Gronau, en la localidad de Quickborn, distrito de Pinneberg (Alemania). El insólito hecho movilizó a los bomberos, quienes localizaron rápidamente al animal.

Sin embargo, capturarlo resultó ser una tarea más complicada de lo que esperaban, explica Björn Fehrs, director de operaciones, a NDR Schleswig-Holstein. Después de más de cuatro horas y múltiples llamadas, un especialista en reptiles de la localidad de Horst, cerca de Elmshorn, logró llegar al lugar y rescatar a la serpiente constrictora, que ya mostraba síntomas de hipotermia.

El animal, una anaconda amarilla, también conocida como anaconda paraguaya, fue trasladado al Centro de Vida Silvestre de Klein Offenseth-Sparrieshoop. Allí fue bautizado como 'Ben'. "Es el nombre de un experto en reptiles de Baja Sajonia que siempre nos brinda apoyo profesional", explica Christian Erdmann, portavoz del centro.

En busca de una casa

A pesar de los cuidados, la situación de Ben no es del todo buena. Actualmente vive en una jaula para perros muy grande, ya que todos los terrarios del centro están ocupados. "Un terrario nuevo cuesta 8.000 euros y no tenemos el dinero. Vivimos completamente de donaciones", lamenta Erdmann. No obstante, la serpiente disfruta ocasionalmente de "tiempo libre" para estirarse y moverse.

El centro busca desesperadamente un nuevo hogar para la anaconda, pero todos los zoológicos y centros de animales exóticos de Schleswig-Holstein, Hamburgo, Bremen y Baja Sajonia han rechazado acogerla. "Temen que los animales extraviados puedan traer enfermedades a sus criaderos", indica Erdmann.

La policía sospecha que la anaconda fue liberada deliberadamente y ha abierto una investigación por posible violación de la Ley de Bienestar Animal. Piden colaboración ciudadana y cualquier información relevante puede comunicarse al (04106) 630 00.

Originaria de Sudamérica, esta especie puede alcanzar los cuatro metros de longitud y pesar más de 40 kilos. Aunque no es venenosa, una mordedura de anaconda puede causar serias heridas.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.