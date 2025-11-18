Una argentina explica lo que pasa si ves una bandera de Alemania en un balcón

La creadora de contenido @luliienberlin tiene 12.000 seguidores y cuenta en TikTok cómo es su vida viviendo Berlín, capital de Alemania. Desde hace tiempo, la ciudad alemana es una de las más atractivas y visitadas del mundo.

De hecho, hasta Rosalía tiene un guiño a la capital con Berghain ya que es el nombre de una famosa discoteca techno de Berlín donde la gente hace colas interminables para poder entrar y en la puerta los porteros deciden si entras o no.

Según la web especializada deutschland.de, Berlín tiene mucho predicamento entre los ciudadanos de distintas partes del mundo. La ciudad tiene aproximadamente un 22.5% de población extranjera —más de 829,000 personas a finales de 2024— y son muchos los que se quedan allí después de pasar unos días.

La misma web explica que hay importantes comunidades, la más numerosa la turca, pero también destaca la comunidad China, India, Siria, la polaca y hasta la española, que aunque no está a niveles de la época de la dictadura, sigue creciendo día a día.

Si ves la bandera alemana en un balcón: corre

En este caso, la creadora de contenido que elabora el vídeo es de Argentina y explica por qué es llamativo que haya banderas alemanas en los balcones cuando en otros países suele ser más normal.

"Si ves una bandera alemana en una casa: corre. No sé si lo notaste pero en Alemania no es muy común tener banderas en casas o en edificios que no sean los gubernamentales. Si vas a España, Italia o Argentina, ves banderas por todos lados, en casas, colegios y demás, pero en Alemania eso no sucede", comenta al inicio del vídeo, que se le ha ido tan de madre que ha tenido que quitar los comentarios.

Pero, ¿por qué pasa esto ahora? Señala que, en Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, "las banderas alemanas quedaron asociadas al nacionalismo extremo, que ya sabemos cómo terminó". "Hoy en día se están alzando como símbolo de la ultraderecha. A menos que haya un partido de fútbol, tipo Mundial o Eurocopa, si ves una bandera alemana, corre", zanja.