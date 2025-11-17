Se desvelan los planes para crear el ejército más poderoso de toda Europa

Alemania quiere convertirse en un referente militar en Europa y está multiplicando sus esfuerzos para cumplir la promesa que el canciller Friedrich Merz realizó en el mes de mayo: crear el ejército convencional más poderoso del viejo continente.

A finales del pasado mes de agosto, el Gobierno de Alemania aprobó un proyecto de ley para introducir un nuevo servicio militar voluntario que podría convertirse en obligatorio en caso de necesidad.

Y ahora, lo que el Ejecutivo alemán ha propuesto es un plan que obliga a todos los hombres de 18 años a cumplimentar un cuestionario acerca de su idoneidad para desempeñar el servicio militar.

Ese nuevo plan del Gobierno de Alemania se espera que sea votado por el Bundestag (el Parlamento de Alemania) antes de que finalice 2025. La intención es que a partir del próximo año todos los hombres de 18 años tengan que responder a una serie preguntas sobre su aptitud para el servicio militar. Además, a partir de 2027 tendrían que someterse a un examen médico para evaluar su estado físico.

En concreto, el mencionado cuestionario será obligatorio para los hombres de 18 años y voluntario para las mujeres de esa edad. La información recopilada será tenida en cuenta en el supuesto de que Alemania se viera inmersa en una guerra.

Estas medidas son una respuesta clara a la posibilidad de que, tras la invasión militar de Ucrania, Rusia pudiera decidir atacar a otro país europeo a medio plazo. Alemania buscar estar preparada por si ese escenario llegara a darse.

Tal y como recoge Newsweek, el ejército de Alemania cuenta en estos momentos con aproximadamente 182.000 soldados. El objetivo del Ejecutivo es que los efectivos se incrementen en los próximos diez años para alcanzar la cifra de 260.000 soldados. El ejército alemán, además, tendría para esa fecha unos 200.000 reservistas que serían reclutados si fuera necesario.