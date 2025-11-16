Una auxiliar de vuelo se niega a trabajar en su día libre, la empresa le despide y los sindicatos hacen saltar las alarmas

Lo que parecía un simple desacuerdo laboral ha terminado convirtiéndose en un nuevo foco de tensión entre Ryanair y los sindicatos del sector aéreo. Una auxiliar de vuelo de la compañía irlandesa fue despedida tras negarse a trabajar fuera de su horario, lo que ha provocado una fuerte reacción de las organizaciones sindicales, que acusan a la aerolínea de vulnerar la normativa europea sobre tiempos de descanso y seguridad.

El incidente ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando la trabajadora fue convocada para cubrir un vuelo durante su jornada libre. Según su versión, se negó a hacerlo porque se encontraba en un estado de estrés que la incapacitaba para garantizar la seguridad a bordo. Pocos días después, Ryanair comunicó su despido por “falta grave”, una decisión que el sindicato CNE ha calificado de “inadmisible”.

Didier Lebbe, secretario permanente del sindicato, denunció en declaraciones a La Libre que el caso pone en evidencia una gestión confusa de los turnos y periodos de descanso por parte de la empresa. “Está prohibido asignar un vuelo durante un periodo de descanso sin la debida notificación previa”, advirtió, subrayando que la normativa europea protege precisamente esos tiempos para garantizar la seguridad y la salud del personal.

El sindicato ha pedido formalmente a la Dirección General de Aviación Civil belga (DGTA) que investigue las prácticas de Ryanair y verifique si respeta los horarios establecidos para su tripulación. Consideran que este despido podría sentar un precedente peligroso y alientan a otros trabajadores a denunciar presiones similares.

Ryanair, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre el caso concreto y se ha limitado a asegurar que cumple “estrictamente” con la legislación laboral y los procedimientos internos. Sin embargo, el silencio de la aerolínea no ha calmado el malestar entre los empleados ni entre las organizaciones sindicales del sector.

El conflicto llega en un momento especialmente delicado para la aviación en Bélgica. En las últimas semanas, tres auxiliares de Brussels Airlines fueron también despedidas tras negarse a volar a Ghana por temor a la presencia de chinches en el avión. Estos episodios, aseguran los sindicatos, reflejan una creciente presión sobre el personal de cabina y un deterioro de las condiciones laborales en el sector.

Para los representantes sindicales, el mensaje es claro: negarse a trabajar durante el descanso no puede ser motivo de despido. Y advierten que, si no se corrigen estas prácticas, las aerolíneas corren el riesgo de poner en jaque no solo los derechos de los trabajadores, sino también la seguridad de los pasajeros.