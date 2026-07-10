Saúl Craviotto: "No voy a dejar el piragüismo, me retiraría en todo caso de la élite y de ir a los Juegos Olímpicos"

Los frentes para Saúl Craviotto (Lleida, 41) se multiplican. Se puede decir perfectamente que el piragüista catalán, uno de los mejores deportistas de la historia con seis medallas olímpicas -el único español en llegar a esta cifra- o cuatro preseas mundiales, no para a pesar de estar más alejado de los focos puramente deportivos.

En su vida hay conferencias, viajes, eventos y compromisos con marcas publicitarias. Todo ello acompañado de una alimentación variada y sana que sigue dando a conocer gracias a su participación en iniciativas como la nueva plataforma de Burgo de Arias, una Inteligencia Artificial llamada Chef de Burgo de Ar(IA)s con más de mil recetas entre las que se encuentran algunas del palista.

Sobre el secreto que tiene entre fogones y que le llevó a ganar la edición de MasterChef Celebrity de 2017, el también Policía Nacional asegura en una entrevista con El HuffPost que gracias a esta idea ahora lo único que se necesita es "seguir los pasos al ser un invento práctico y muy interesante con más de 1.000 recetas para todos los gustos".

Craviotto, además, también está ante una decisión que va a marcar sus dos próximos años y su vida: si se retira del piragüismo de élite o si, por el contrario, decide lanzarse a pelear por una séptima cita olímpica y una nueva medalla. Su futuro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es una incógnita y el ilerdense avanza a este periódico que "más pronto que tarde" anunciará su decisión.

-¿Cómo te encuentras en este punto de tu vida?

Ahora mismo no estoy compitiendo y pensaba que quitándome la mochila de no competir iba a estar más relajado, pero la verdad que no paro. Estoy con mil cosas, pero estoy muy feliz, disfrutando de una etapa distinta y pasando más tiempo en casa, que eso también es importante.

-¿El estar fuera de casa es lo más duro para un deportista?

Es el mayor peaje que tiene el deporte de élite. Hay muchos que hay que estar dispuesto a pagarlos como el del esfuerzo físico, pero para mí el más duro es el de estar lejos de casa. Me fui de casa con 15 años y siempre he tenido esa sensación de estar lejos de mis padres y hermanos, pero ahora cuando eres padre y tienes tres hijas pequeñas y tienes que pasar periodos largos de concentraciones o en competiciones es lo que peor se lleva, pero forma parte del juego.

-Participas en la campaña de Burgo de Arias de una nueva plataforma de Inteligencia Artificial con recetas, ¿hay algún alimento que no puede faltar en tu nevera o despensa?

Están los básicos y los clásicos. Burgo de Arias es un producto que suelo tener, especialmente con el Protein+ porque tiene ese exceso de proteínas y a mí como deportista, aunque no es necesario serlo, siempre me viene muy bien. También tengo huevos, leches y los básicos que todo el mundo tiene, hasta el medio limón.

Saúl Craviotto, cocinando para la campaña de Burgo de Arias. Burgo de Arias

-¿Has notado que desde que empezaste tu carrera ha habido una evolución en la consideración de la nutrición hasta ser un pilar fundamental para un deportista?

Hay muchas variables para ser un deportista de élite y tener éxito, pero hay tres básicos, que son el entrenamiento, el descanso y la nutrición. Es como una silla y si alguna de esas tres falla te caes. Es verdad que durante todos estos años ha habido mucha evolución, pero también es cierto que yo con 20 años no descansaba lo mismo o hacía burradas y luego al día siguiente estabas como nuevo y recuperabas mejor. Sin embargo, conforme han pasado los años yo he evolucionado como persona y también ha ido mejorando mucho la nutrición. A la vista esta, las carreras deportivas son más largas. Hace varias décadas sacar una medalla olímpica con 40 años era imposible porque con 30 o como mucho 35 eras viejo para el deporte de élite y ahora, con 40 años, se ven ejemplos de deportistas muy, muy competentes.

-¿Sabes las calorías que podías consumir y necesitar en una semana de entrenamientos claves antes de unos Juegos?

No, no te sabría decir. En ese sentido nunca he sido el típico deportista que mide los gramos de la comida, que lleva un control del arroz o del pollo. En mi deporte el peso de la comida tampoco es tan determinante y no he medido nunca las calorías que he gastado en un entrenamiento, pero ya te digo que entrenamos de lunes a sábado con cinco o seis horas diarias entre el agua, correr, gimnasio, ejercicios aeróbicos, de fuerza y hacíamos auténticas bestialidades. Llegabas a casa que te comías todo.

-¿Ha cambiado mucho tu dieta desde los Juegos de París ahora que estás más alejado del deporte de élite? ¿La has relajado?

Más que relajar es la rutina que uno lleva. Ahora viajo mucho y estoy mucho en aeropuertos, trenes, etc. Intento en la medida de lo posible ir a sitios a comer sano, pero a veces es imposible y pierdes un poco esos hábitos, pero en la medida de lo posible intento comer en casa y si no llevarme un táper con una ensalada hecha por mí. Luego también procuro no beber alcohol, pero vas a eventos, galas, cenas y vas encadenando uno con otro, por eso siempre pido agua o agua con gas, porque como cambies la rutina luego lo acabas pagando.

-¿Tu paso por MasterChef te abrió un abanico de oportunidades que no sabías?

A mí MasterChef me ha cambiado la vida. Doy gracias todos los días a la gente que me ha ayudado, a todo el equipo que hay detrás de las cámaras, al jurado y a todas las personas que hacen el programa. Mi vida ha ido hacia otro lado desde que estuve y estoy eternamente agradecido a lo que han hecho por mí. Me han dado muchas oportunidades a nivel mediático, me han puesto en el mapa y me han permitido llegar al hogar de las personas. Vengo de un deporte minoritario como el piragüismo y gracias al programa he podido llegarles, me han conocido a mí, a mi deporte y ha sido un trampolín mediático. Por supuesto, me han despertado una pasión por la gastronomía, estoy todo el día cocinando y me han cambiado el rumbo de mi vida.

Saúl Craviotto posa con su sexta medalla olímpica en París 2024 Europa Press via Getty Images

¿Molesta que a veces se te conozca más por tu participación y victoria en el programa que por tus medallas olímpicas y logros deportivos?

Molestar por suerte no, pero sí que es verdad que mucha gente te dice por la calle que soy el de MasterChef y dices 'ostras, que tengo seis medallas olímpicas'. Pero es eso, no me molesta y estoy orgulloso de mi paso por el programa y es todo positivo, la sensación que me llevé fue maravillosa y gracias a MasterChef me han conocido como deportista. Yo he seguido mi carrera deportiva después del paso por el programa, no es que me haya desvinculado y desde entonces he ido a dos Juegos Olímpicos, he sacado medallas y estoy muy orgulloso de ese proceso y de ese trampolín mediático que me ha ayudado a ser quién soy y a dar a conocer a mi deporte, así que no, no me molesta.

-Estamos en el ecuador de la olimpiada, ¿tienes una decisión tomada sobre Los Ángeles 2028?

Ahora sí que es dar un paso al frente y decir que estos dos años me pongo manos a la obra o dar un paso al lado. Más pronto que tarde lo diré y en breve lo anunciaré, pero nunca voy a dejar la competición, más que deportista soy competidor y nunca voy a dejar de ir a campeonatos de España, regionales o bajar el Sella porque me gusta la competición y entrenar. No voy a dejar el piragüismo, me retiraría en todo caso de la élite y de ir a los Juegos Olímpicos. Tengo el ejemplo muy cerca con mi padre, que tiene 70 años y sigue yendo a campeonatos de Europa y Mundiales. Hace dos años quedó campeón del mundo en veteranos. No soy el mejor ni en mi casa. Para mí es un ejemplo que tengo en casa, entonces yo en caso de que anuncie que dejo será el proceso o peaje de ir a los Juegos Olímpicos y demás, pero Saúl Craviotto no va a dejar el piragüismo, la competición o el ir a entrenar todos los días. Es lo que soy y no lo dejaré nunca.

-Primero con David Cal, luego has seguido su legado tú y España en las últimas décadas ha contado con grandes figuras en el mundo del piragüismo, ¿en qué ha cambiado vuestro deporte desde tus primeras paladas?

David Cal fue el que rompió el hielo después de varias décadas de sequía a nivel olímpico y abrió el camino y nos quitó el miedo a ganar. Nos ha cambiado la mentalidad. Cuando empecé, meternos en una final era un logro y quedar quintos era para celebrar, pero hoy en día ves a los de 20 ó 25 años y quedan quintos y están cabizbajos. Eso es bueno, estamos a la par de las grandes potencias y ahora son ellos los que ven la bandera de España y son los que piensan que se pueden quedar fuera. Ese para mí es el principal cambio, en la mentalidad que se tiene.

-En París todo el mundo daba por seguro que en piragüismo se iban a conseguir medallas.

Sí, ahora si vuelves sin medalla parece que sea un fracaso. Hubo muchos cuartos en París y en los ránkings la gente nos ponía hasta con cuatro o cinco medallas. Es verdad que varios se quedaron a las puertas del podio, pero eso es bueno, si te ponen en las quinielas es porque estamos haciendo las cosas bien, aunque luego en la competición te lo juegas todo en milésimas y a veces se gana y otras no, pero está bien y es bueno que exista esa presión.

Saúl Craviotto luciendo la medalla de oro ganada en Pekín 2008 junto a Carlos Pérez. Getty Images

-¿Cómo ves la situación del deporte español?

Es una montaña rusa. Todo el mundo quiere ganar y al final a competir van los mejores de cada país y todos quieren ganar, evidentemente hay momentos mejores y peores, pero estamos bastante bien. A nivel aurea mundial, cuando Rafa Nadal se iba a retirar nos salió Alcaraz y ahora Jodar. Al final es un legado que han dejado la generación de los Nadal, Gasol, etc.

-¿Estás siguiendo el Mundial? ¿Qué sensaciones te deja España?

Sí, nos están volviendo a ilusionar y todos confiamos en que puedan llegar a lo más alto. Esto es fútbol, ya se vio con Portugal que fue un partido muy peleado y que podía haber ganado cualquiera, pero la progresión está siendo muy buena, empezamos empatando el primer partido y desde ahí a mejor y creo que hay equipo y que lo podemos hacer muy bien. Hay que ir con pies de plomo, pero ojalá podamos celebrar la segunda estrella.

-Recientemente se ha hablado mucho de las becas deportivas, ¿qué opinión tienes tú?

Las becas van en base al resultado, las que he recibido durante mi carrera deportiva van en base al resultado del año anterior. El plan ADO se empezó a establecer tras los Juegos de Barcelona y gracias a esas ayudas el deporte se ha podido profesionalizar y la gente ha podido continuar con carreras deportivas duraderas y exitosas y sin esas becas no habría nadie. Las becas son básicas y esenciales para poder continuar con nuestra carrera.

-¿A ti te ha tentado alguna vez en un futuro meterte en el COE o en algo como Gasol en la Comisión de Atletas del COI?

No es una cosa que piense. Soy mucho de tener plan 'B' y pensar en el futuro, soy un deportista que siempre he tenido un plan 'B' muy claro y teniendo propósitos, pero eso no es una cosa que haya pensado. Siempre he querido ir hacia arriba con los propósitos y ahora estoy en una fase en la quiero bajar del lio, estoy metido con muchas marcas, dando conferencias, voy a muchos eventos, viajes y solo me faltaría meterme en otro jaleo. No me quiero estancar tampoco, quiero seguir formándome, estudiando y creciendo porque tengo muchas inquietudes. Evidentemente soy deportista y todo lo que pueda ayudar a mi deporte aquí voy a estar siempre, pero de momento no me planteo nada más.