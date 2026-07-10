Un pasajero de un avión de Ryanair es "succionado parcialmente" debido a la rotura de una ventanilla tras un desprendimiento de un trozo del motor

Incidente grave en un vuelo de Ryanair que se dirigía al aeropuerto de Memmingen, en Alemania, tras haber despegado desde Tesalónica (Grecia). Varios medios de comunicación griegos informan de que un pasajero ha sido "succionado parcialmente" después de que un desprendimiento de un trozo del motor causara la rotura de una ventanilla.

Desde Ryanair, a través de un comunicado, han confirmado que la aeronave ha aterrizado de emergencia en Tesalónica "cuando se desprendió la ventanilla de un pasajero durante el vuelo". El pasajero afectado, según ha indicado la aerolínea, llevaba puesto el cinturón de seguridad y fue expulsado parcialmente del avión tras la rotura de la ventanilla, quedando fuera de la aeronave la cabeza y hombros.

Una mujer que se encontraba a bordo del avión ha explicado, en declaraciones a Radio Salónica, que "se oyó un ruido como de un neumático reventando. Hubo pánico, gritos y alaridos porque perdimos altitud inmediatamente por la descompresión". La pasajera ha expresado que, en esos momentos de tensión en la aeronave, "inmediatamente nos pusimos las mascarillas. Pareció una eternidad hasta que comprendimos lo que estaba pasando".

Tal y como recoge EFE, la mujer ha dicho que pudo ver cómo el hombre del asiento junto a la ventanilla rota "tenía la cabeza fuera del avión" y cómo otros pasajeros "lo agarraron y lo inmovilizaron; por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad".

Ryanair ha señalado que "el avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal" y que el viajero, tras lo ocurrido, "solicitó y recibió asistencia médica en tierra, en Tesalónica". En ese sentido, el portal de noticias griego Newsit ha asegurado que el pasajero ha sido trasladado a un hospital en estado de shock, con una lesión en el cuello y quemaduras por fricción.

Por otro lado, la aerolínea ha detallado que "con el fin de minimizar cualquier retraso, se organizó un avión de sustitución para llevar a los pasajeros a Memmingen".