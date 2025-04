Una camionera cruza su camión en mitad de la autopista para bloquear a un Fiat 500, salva la vida de varios conductores y se gana un aplauso eterno

El 31 de marzo, alrededor de las 12:30 horas, Sara De Bastiani protagonizó un episodio de lo más surrealista en la carretera estatal 47 de Valsugana, en Trentino. Esta conductora profesional de 36 años originaria de Belluno mostró sus habilidades al bloquear el tráfico con el camión articulado que conducía para evitar un accidente. "Suerte que a veces no razono pero actúo instintivamente", señala en una publicación en Facebook.

De Bastiani, empleada de la empresa Waldprofi, especializada en servicios forestales en el Tirol del Sur, observó que una mujer que conducía un Fiat 500 había ingresado en una arteria de dos carriles en dirección contraria. "Acababa de descargar en el aserradero y cuando vi venir el coche", explica a Il Gazzettino.

"Simplemente me dije a mí misma que tenía que hacer algo porque había visto otros coches detrás de mí, aunque todavía estuvieran lejos. Y me imagino que los que estaban a bordo de esos vehículos se preguntaron qué tipo de maniobra hice", añade. Aunque esos conductores que seguían al camión probablemente no se dieron cuenta de lo ocurrido, la maniobra de Sara evitó que la situación empeorara.

Al percatarse de su error, la mujer del Fiat 500 detuvo su vehículo. Su hija incluso se puso en contacto con Sara a través de las redes sociales para agradecerle que salvara la vida de su madre. "Hoy también salió bien", comenta De Bastiani en su publicación, junto a una foto tomada por un colega que viajaba en la dirección opuesta.

A pesar de la importancia de su acción, Sara se muestra humilde: "No hice nada especial, simplemente una cosa normal". Madre de dos hijos y esposa de otro conductor, Sara asegura que esta intervención forma parte de su rutina, ya que está acostumbrada a conducir largas distancias como parte de su trabajo: "Me relaja. Me gusta lo que hago".

El jefe de logística de Waldprofi, Walter Schimd, destaca la dedicación de Sara, señalando que "es una de esas personas que hace lo que hace por pasión". De hecho, la mujer, que creció rodeada de maquinaria pesada gracias a su padre y abuelo, considera su trabajo una vocación. "Contrataría a otra como ella de inmediato", comenta Schimd.