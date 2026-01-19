Resultado ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once hoy lunes 19 de enero

Ya conocemos el resultado del Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy, lunes 19 de enero de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo.

Cupón Diario de la ONCE

El número ganador del Cupón Diario de la ONCE de hoy lunes 19 de enero de 2026 es el 32376 de la serie 046. Si has resultado premiado, te llevas 500.000 euros. El Cupón Diario también repartes 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. El Cupón Diario de la ONCE es uno de los más populares entre los aficionados a la lotería. Este sorteo se lleva a cabo todos los días a las 21:25 h (horario peninsular) y se puede seguir en directo a través de El HuffPost, donde te ofreceremos todos los resultados una vez publicados por la ONCE.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, lunes 19 de enero de 2026 ha premiado al día 27 MAR 1970, siendo el número de la suerte el 10.

El Sorteo Mi Día de la ONCE consiste en elegir tu fecha más especial. Cada jueves puedes intentar conseguir el bote del sorteo de la ONCE si aciertas la combinación ganadora formada por una fecha concreta y un número de la suerte El sorteo Mi día ofrece la posibilidad de elegir al menos una fecha para jugar por 1€ todos los jueves.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elgir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. El premio que puedes ganar cada jueves depende de la cantidad recaudada y del número de acertantes. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del Super Once de hoy, lunes 19 de enero de 2026 ha dado como ganadora dicha combinación: 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 49, 64, 65, 67, 73, 80 y

83.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.