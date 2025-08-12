Una clienta intenta sortear la cola con desfachatez y el mensaje contundente de restaurante es para enmarcar

Tener 'morro' para muchos puede ser una virtud, pero se puede volver en contra de quien actúe de esa manera. Esto mismo lo ha vivido una mujer después de intentar ser más listo que el resto de clientes que hacían cola para entrar en un restaurante.

Sin meterse en la larga cola, la mujer se adentró en el restaurante Le Vivier Trakai de Lituana e hizo lo que pensaba que sería una jugada brillante. Sentarse en una mesa aún sucia con los restos de comensales anteriores.

Ella esperaba que un camarero acudiera raudo a limpiar la mesa y tomar nota de su pedido, pero el plazo se fue alargando.

La pillada no frenó precisamente a la clienta, que decidió contraatacar haciendo la clásica jugada de poner una mala reseña en internet por quedarse sin comer tras una supuesta larga espera.

"Esperamos media hora para pedir y nos pidieron que nos fuéramos porque estaban preparando la mesa para un reserva; el personal no podía gestionar el flujo de gente", escribió la ofendida y 'avispada' clienta.

El local, que le tenía 'fichada', no dudó en responder, afeándole públicamente que se sentara en una mesa "a pesar de que hay un cartel claro en la entrada que dice 'por favor, espera a que los camareros te indiquen tu mesa'".

Pero el restaurante fue a más. Aludido por la supuesta "mala gestión del flujo de gente", no se cortaron al responder que "lo gestionamos bien, siempre y cuando la gente no empezara a actuar por su cuenta ni a explicarnos cómo trabajar". "La fila de gente estaba esperando porque estábamos dividiendo el flujo y preparando mesas para reservas y sentando a los clientes que esperaban en otras mesas libres", remata el restaurante.