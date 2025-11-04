Una escocesa viaja a la isla española preferida de los británicos y se lleva la gran sorpresa: "El lugar en general era bastante tranquilo"

Playa, sol, cultura y buena gastronomía. Las islas Baleares siguen siendo uno de los destinos favoritos de los turistas británicos, que buscan disfrutar durante sus vacaciones de un tiempo más amable. Ante este panorama, muchos esperan llegar y encontrarse las islas abarrotadas, pero una turista escocesa ha destaca la sorpresa que se llevó al viajar hasta Mallorca.

Entre enero y septiembre de este año, las islas Baleares recibieron 13,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 3,02% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En estas crifas destacan, además, los turistas procedentes del Reino Unido, que se mantuvo como el principal emisor, con 15,3 millones de visitantes entre enero y septiembre. Esto supone un 4% más que en el mismo periodo del año anterior. En términos de gasto, Reino Unido lideró también el ranking, con el 18% del total, seguido por Alemania (11,7%) y Francia (8,9%).

La periodista del Daily Express Molly Toolan ha sido una de las británicas que han decidido pasar sus vacaciones en Mallorca. "El mes pasado viajé a una preciosa isla española en busca de sol, ya que el tiempo empezaba a cambiar en Escocia", comenzó un artículo en el que destacaba las bondades, y las sorpresas, que se llevó en la isla española.

Así, destacó que "lo ideal es viajar en otoño", ya que las vacaciones en octubre tienen "muchas ventajas". A continuación, expresó que ha estado en España al menos en diez ocasiones y que esta vez escogó un nuevo destino, Mallorca, "con la curiosidad de ver cómo era realmente este destino tan popular entre los turistas británicos".

"Siendo Mallorca uno de los destinos más populares para los turistas británicos, esperaba encontrarla repleta de británicos de viaje, pero no fue así. Si bien había algunos británicos, la mayoría eran de nacionalidades diversas. Además, el lugar en general era bastante tranquilo. La playa, por ejemplo, no estaba abarrotada, pero aun así se respiraba un ambiente agradable", ha dicho, antes de asegurar que había "el nivel de afluencia perfecto".

Para ello, sin embargo, ha recomendado viajar en otoño, y así evitar las multitudes del verano. Así, tras destacar el buen tiempo, los paisajes y la gastronomía, también ha apuntado algunos inconvenientes.

"Viajar fuera de temporada significa calles más tranquilas y más espacio para respirar, pero también que no todo está abierto. En este caso, no había muchos lugares cerrados, pero la playa estaba sin duda más tranquila entre semana", ha remarcado. Además, ha señalado como otro inconveniente de viajar fuera del Reino Unido en otoño que "siempre termina con una fuerte nostalgia al volver al frío, pero eso seguramente solo indica lo bien que lo pasaste".

"En cualquier caso, recomiendo encarecidamente una visita a Mallorca. Si no has estado antes o buscas una escapada durante los meses más fríos, no te arrepentirás", ha concluido.