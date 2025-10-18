Una especialista en paisajismo señala si vale la pena decorar una tumba con flores artificiales

Los cementerios son un lugar de descanso eterno, donde los vivos pueden conectar con sus seres queridos que ya no están y regalarles unas flores para decorar sus tumbas. En esta línea, son muchos los que eligen alternativas artificiales que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Rūta Matulienė, fundadora y especialista en paisajismo de los servicios de cuidado de tumbas Eram service en Lituania, revela en declaraciones al periódico tv3.lt por qué vale la pena elegir especies naturales.

La especialista en paisajismo explica que las flores artificiales no dañan directamente a las tumbas, pero a la larga, cuando se arrojan a los vertederos, tienen un impacto negativo porque no se descomponen y no se reciclan.

Según ella, las flores naturales seleccionadas adecuadamente no sólo decoran la tumba, "sino que también contribuyen a la biodiversidad, y algunas pueden florecer durante meses". "Siempre recomendamos elegir alternativas naturales. Pero, no a todos les gustan, porque muchos prefieren los colores brillantes", explica. La corona o canasta, dice, estará brillante durante solo una o dos semanas, "luego los colores se desvanecerán". "Para las personas que quieren una decoración gritona, una opción práctica y ecológica a menudo no es una alternativa atractiva", lamenta.

De este modo, la profesional incide en que las soluciones naturales pueden ser una gran alternativa a las flores artificiales. "En lugar de plástico, puede elegir plantas, coronas o composiciones hechas de materiales naturales que no solo decoran la tumba, sino que también son respetuosas con el medio ambiente", asegura.

Asimismo, recomienda que si hay una losa o escombros en la tumba, se "puede traer una maceta a largo plazo y plantar flores reales en ella que se verán hermosas para el Día de los Todos los Santos".

"Es popular mezclar brezo con hiedra o alumbre porque son brillantes. También es posible hacer composiciones de brezo único: se obtienen hermosas variaciones y la tumba se ve estéticamente agradable, no hay necesidad de riego constante", última. "La gente a menudo piensa que necesitas regar todas las semanas, pero no es necesario que lo hagas. Lo más importante es elegir flores resistentes con un mínimo cuidado", aconseja.