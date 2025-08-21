Una estudiante de arqueología se pone con su primera excavación y a los 90 minutos da con un raro artefacto dorado

Comenzar con buen pie la trayectoria profesional es importante para ganar prestigo, además de autoestima. Alguien que no tendrá problema en esto es Yara Souza, de 21 años y originaria de Orlando (Florida, EEUU). A esta joven estudiante de arqueología le bastaron 90 minutos para toparse con una pieza que llevaba más de mil años bajo tierra.

En su primera excavación arqueológica, llevada a cabo en julio de 2025, la alumna de la Universidad de Newcastle encontró un objeto de oro de la Alta Edad Media enterrado en Redesdale, Northumberland, durante una campaña organizada por el centro educativo en colaboración con arqueólogos profesionales de North East Museums.

Souza formaba parte del equipo de estudiantes de la carrera de Arqueología BA Honours que investigaba el yacimiento tras un hallazgo fortuito realizado en 2021 por el buscador de metales Alan Gray, quien encontró en el mismo lugar un objeto similar. Apenas había pasado una hora y media desde que Yara iniciara el trabajo de campo cuando encontró la pieza, de unos cuatro centímetros de largo y con un extremo decorado.

"No podía creer que hubiera encontrado algo tan rápido en mi primera excavación", confiesa la estudiante. "Fue realmente abrumador. Después de perderme Birdoswald el año pasado, fue increíble descubrir algo que no se había visto en más de mil años. ¡Estaba fascinada!", añade. En 2024, la joven había tenido que abandonar otra excavación de la universidad en el fuerte romano de Birdoswald debido a una enfermedad.

Un hallazgo vinculado a la alta sociedad

Los investigadores destacan que el oro, en aquella época, era un material reservado para las élites y, dada la localización de los objetos (el hallado por Souza y por Gray), en las inmediaciones de la antigua calzada romana Dere Street, ambos podrían haber tenido un uso religioso o ceremonial. La vía conectaba York con Edimburgo y siguió siendo fundamental siglos después de la retirada romana, hasta integrarse en la actual A68.

El profesor James Gerrard, especialista en Arqueología Romana en la Universidad de Newcastle y tutor de Yara, subraya la importancia del descubrimiento: "Este es un hallazgo emocionante de calidad excepcional y estoy encantado por Yara de que haya hecho este descubrimiento al comienzo de su carrera como arqueóloga".

"Sabemos que la calle Dere siguió siendo una vía importante mucho después de la llegada de los romanos, y este descubrimiento deja claro que la utilizaban personas de alto estatus. Es posible que este par de objetos hayan sido enterrados deliberadamente", explica el experto.

De la excavación al museo

Ambos objetos de oro serán ahora sometidos a un análisis exhaustivo antes de ser exhibidos en el Gran Museo del Norte: Hancock, en Newcastle. Andrew Agate, responsable de enlace de hallazgos del Programa de Antigüedades Portátiles en el noreste de Inglaterra, destaca la relevancia de que exista cooperación entre diferentes actores de la arqueología.

"Este proyecto es un excelente ejemplo de cómo los especialistas en detectores de metales y los arqueólogos pueden colaborar para profundizar en nuestra comprensión del pasado de Northumberland. La estrecha colaboración con la Universidad de Newcastle y el Museo Great North: Hancock nos permitió formar a los estudiantes en técnicas arqueológicas mientras investigábamos el contexto de estos importantes hallazgos de la Alta Edad Media", concluye.