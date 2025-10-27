Una pareja de jubilados construye la casa de sus sueños y unos 40 centímetros de más les acaba costando 230.000 euros

El mazo de un juez, en una imagen de archivo

Unas obras que han salido muy caras. Una pareja de jubilados del condado inglés de Essex decidió construir la casa de sus sueños convirtiendo el garaje que poseían en una pequeña vivienda.

Sin embargo, había un problema: el lugar en el que construyeron el inmueble estaba demasiado cerca de la propiedad de su vecino. Tan cerca que el hogar ocupaba 40 centímetros de la parcela contigua.

Pese a que ese espacio no es significativo, los vecinos decidieron denunciar a los dueños de la nueva casa. Y el caso ha derivado en un largo litigio judicial que recientemente ha llegado a su final.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Mail, la justicia inglesa ha dictaminado que la construcción de la vivienda reformada es ilegal al ocupar los mencionados 40 centímetros de la propiedad vecina.

En consecuencia, la pareja de jubilados va a verse obligada a pagar 200.000 libras (unos 230.000 euros, al cambio actual) debido a haber perdido el caso judicial de largo recorrido.

En concreto, la pareja ha perdido varias veces en los tribunales y han sido condenados a pagar 35.000 libras (aproximadamente 40.000 euros) en concepto de daños y perjuicios. A ello hay que sumar las costas judiciales de la parte contraria, que ascienden a 145 000 libras (unos 166.000 euros), y los propios costes del abogado que les ha defendido durante el largo litigio.

El juez ha recomendado a los jubilados que acepten su derrota judicial y que no lleven más allá el caso (lo que se traduciría en unos costes económicos mayores aún para la pareja. "Deben aceptar que la frontera está donde la ha trazado el juez. La disputa debe terminar", ha subrayado el juez.

No obstante, los jubilados hicieron caso omiso a ese consejo y presentaron un nuevo recurso con nuevas pruebas. Sin embargo, el tribunal lo ha rechazado.