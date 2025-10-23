Esto es lo que dice la ley si descubres que el propietario tiene una copia de las llaves del piso alquilado

En los pisos alquilados hay a veces conflictos entre los caseros y los inquilinos debido a la posibilidad de que el arrendador pueda tener una copia de las llaves de la vivienda alquilada.

En ese sentido, cabe destacar que es totalmente legal que el propietario del inmueble cuente con una llave pese a que lo tenga alquilado. Lo que no está permitido es que entre en la casa sin permiso de los arrendatarios.

El casero puede preferir poseer una copia de las llaves del piso para tener la posibilidad de utilizarla en el supuesto de que se produzca una emergencia como un incendio o una avería. También puede servir para solucionar situaciones como que los inquilinos se dejen sus llaves dentro de casa.

En cualquier caso, el propietario de la vivienda siempre debe ser autorizado por los alquilados para acceder el inmueble (aquello de "soy Concha, entro" tan repetido en Aquí no hay quien viva no es legal).

En el supuesto de las averías, la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 21, señala que "el arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones (…) a cuyos solos efectos deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda".

El casero no posee el derecho al uso y disfrute de la vivienda

No obstante, lo más importante es que el alquiler de una vivienda supone que el propietario del inmueble cede temporalmente su uso y disfrute a los inquilinos a cambio de un pago. Ello significa que el casero no puede acceder a la casa excepto si es autorizado por los arrendatarios.

Al respecto, el artículo 18.2 de la Constitución estipula que "el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular". Por lo tanto, la mencionada autorización siempre es necesaria.

En caso de entrar en la vivienda sin permiso, el propietario estaría cometiendo allanamiento de morada, un delito penado con entre 6 meses y 2 años de cárcel.