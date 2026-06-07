La ejemplar actuación de un conductor de autobús ante un hombre ebrio: para muchos, de diez

El conductor de autobús que se hace llamar en TikTok @derutaenbus ha contado en un vídeo un pequeño incidente ocurrido durante uno de sus trayectos con un hombre que presentaba síntomas de ebriedad, aunque en ningún momento se mostró agresivo.

"Os quiero contar una anécdota que me ha pasado hoy y sobre todo quiero que me digáis la respuesta sobre si he hecho bien o si vosotros hubierais actuado de otra forma", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones en apenas una hora.

Según ha relatado, llegó a un pueblo con el autobús y en el interior viajaban dos mujeres: una de ellas iba con dos niños pequeños, siendo el mayor de unos tres años, y la otra con un hijo de cinco. Tras subir al vehículo, pagaron sus billetes, a excepción de los menores, cuya tarifa era gratuita.

"Le ha costado subir las escaleras"

"Ha subido un señor de cierta edad, quizás 60-65 años, que andaba muy, muy perjudicado, realmente le ha costado muchísimo subir las escaleras", ha contado. El conductor se fijó especialmente en la cara de miedo que mostraban las mujeres. El hombre se sentó justo al lado del conductor, pero le dijo que no tenía dinero y que "te lo pagará mi mujer".

Como es habitual, el conductor le advirtió de que debía pagar el billete. "Iba realmente que no se podía sostener de pie, las cosas como son. Así que he cogido y ante la mirada atenta de estas mujeres y los niños, con cierta cara de angustia, que es normal, y yo que evidentemente tengo que velar por la seguridad de los viajeros y de la mía".

"He invitado al señor a que se bajara, le he dicho que no lo podía llevar así, que estaba en muy malas condiciones y menos que no le podía llevar sin billete", ha añadido. Por suerte, no hubo ningún problema ni discusión: "Lo ha entendido y me ha dicho: bueno, está bien, me bajo, ya trataré de viajar mañana".

En cuanto a reacciones, muchos usuarios han respondido que "has actuado de 10": "Es lo correcto, primero porque no se puede viajar sin billete, y no es por capricho, el billete garantiza que si hay un accidente, te cubra el seguro del autobús; segundo, porque en esa situación, si hay riesgo de algún altercado hay que velar por el resto de pasajeros".