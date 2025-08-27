Una joven gana 9.000 euros al mes trabajando cinco horas al día: "Mucha gente no cree que sea un trabajo de verdad, pero nunca he trabajado tan duro"

Para muchos, limpiar es una tarea aburrida, ardua y obligada. Para Charlotte Bozanque, su profesión. Esta empresaria francesa de 21 años ya tiene nueve empleados, trabaja cinco horas al día cinco días en semana y gana 9.000 euros al mes.

En declaraciones recogidas por el medio francés Gazzetta, la idea de emprendimiento nació durante la pandemia. La joven perdió entonces su trabajo, y su sueño de formar parte de la policía pasó a un segundo plano. Después de dar vueltas y buscar alternativas, encontró la solución. Su instinto de supervivencia la llevó a la cima al crear su propia empresa de limpieza, Care Cleaning Agency. En pocas semanas, sus clientes se multiplicaron.

No obstante, y tal como reza la publicación, no es una empresa de limpieza habitual. La mujer se dedica a "lugares llenos de basura, montañas de arena y espacios abandonados que pocos se atreverían tocar". Para ella, "el secreto" de su éxito. Toda esta idea de emprendimiento ha llegado a las redes sociales, y sólo en su cuenta de Instagram, la protagonista acumula más de 10.000 seguidores.

En declaraciones recogidas por el medio, asegura que "cuánto más sucio, mejor". Además, aunque considera que la limpieza es "terapéutica", reconoce que es un "trabajo duro", "más difícil que una universidad a tiempo completo". Pero no se queja, sus ingresos se han multiplicado en los últimos años. "Mucha gente no cree que sea un trabajo de verdad, pero nunca he trabajado tan duro", agrega.

Aunque a pesar de las ganancias, la protagonista admite que la profesión sigue infravalorada. "Mucha gente no cree que sea un trabajo real". Aun así, a través de su esfuerzo diario, demuestra que incluso un trabajo que la mayoría de gente evita puede dar sus frutos económicos e independencia financiera.