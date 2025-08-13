Una joven se postula a más de 100 ofertas de empleo y llega a una dura conclusión: "Solo buscan ganar dinero"

Una empleadora revisa los currículums enviados por los aspirantes a un trabajo en su empresa

Evie Jackson es una joven australiana de 28 años que se ha desesperado tras estar postulándose para cualquier tipo de trabajo durante nada más y nada menos que seis meses y no encontrar un empleo.

En declaraciones al medio de comunicación australiano news.com.au, Jackson ha contado que gracias a su mala experiencia e investigando sobre el tema, ha descubierto la existencia de los llamados 'empleos fantasma'.

"Se lo comenté a un amigo que había tenido problemas similares (para encontrar trabajo) y me dijo: 'sabes que muchos de esos trabajos no son reales, ¿verdad? las empresas solo buscan ganar dinero'", ha explicado la joven.

Los 'empleos fantasma' son aquellas ofertas de trabajo aparentemente reales que han sido publicadas por empresas pero que en realidad no tienen el objetivo de incorporar a nuevos empleados a las compañías.

Se trata de una estrategia que utilizan las empresas para mejorar su imagen exterior e incluso para poder alcanzar determinados objetivos internos. "He acabado solicitando un montón de empleos falsos, lo cual es muy desalentador", ha lamentado Evie Jackson.

Respecto a cómo detectar esos 'empleos fantasma', la joven ha destacado que uno de los indicios más claros es que la oferta de empleo haya permanecido publicada durante un periodo superior a 30 días.