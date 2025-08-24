Una joven revela la discriminación que sufrió durante una entrevista para ser socorrista: "Aún estamos en la Edad Media"

Aunque no es ilegal rechazar a un candidato por su estética, sí que lo es en aquellos casos en el que dicha discriminación se realiza por razones de género, raza, discapacidad o religión. Además, para que una empresa pueda poner de forma legal el requisito estético, este debe estar relacionado con las funciones del puesto.

Por ejemplo, una empresa de cosméticos podría exigir esta cuestión legalmente, mientras que en otros sectores, como el socorrismo, no tendría sentido. Sin embargo, es lo que le ocurrió a una joven lectora del medio italiano tuttonotizie, quien recuerda la discriminación que tuvo que enfrentar durante una entrevista de trabajo para ser contratada como socorrista.

"Recientemente, tuve una entrevista para un puesto de salvavidas en una casa de baños. Me presenté con los requisitos requeridos: licencia de rescate, curso de primeros auxilios, calificación para usar el desfibrilador. Habilidades que representan la base científica para garantizar la seguridad de los bañistas", comentó la joven al diario, quien afirma que durante la entrevista le dieron a entender que "las calificaciones y la preparación no serían suficientes".

"Con alusiones apenas veladas, me dijeron que 'la apariencia', la 'presencia física', como si el papel estuviera más cerca del de un escaparatista que de un profesional dispuesto a intervenir en situaciones de emergencia, también contaba para conseguir el trabajo", agregó al mismo. "Cuando una persona corre el riesgo de ahogarse, no mira la estética de quienes le rescatan: lo que importa es la rapidez, la prontitud, la eficacia del gesto profesional", afirmó.

Según cuenta la joven, quien salió de la entrevista con una enorme tristeza y decepción, este tipo de sucesos son más frecuentes de lo que la gente puede imaginar, especialmente en las mujeres. "Salí de esa entrevista con una sensación de profunda decepción. No tanto por mi, sino porque entendí lo extendida que está la mentalidad que reduce el trabajo de las mujeres a una cuestión de imagen", aseguró. "Me doy cuenta cada vez más de que todavía estamos en la Edad Media", sentenció.