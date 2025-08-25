Una joven sueña con ser médica, un 0 de nota frustra sus sueños, pero pasa inmediatamente al contraataque

Monika Alstrup trabaja para convertirse en médica, pero no le ha ido muy bien en su camino. Esta adolescente finlandesa ha visto su sueño afectado después de sacar un 0 en un examen de matemáticas. Gracias a sus quejas, ha demostrado que la prueba era errónea, y que "tenía razón".

En declaraciones recogidas por el medio danés Nyheder, Alstrup habla sobre el examen. "Había muchas cosas que no había visto antes y que no nos habían enseñado", asegura. "Me sentí tan injustamente tratada. Sueño con convertirme en médico, y no llegaré nunca sacando un 0 en matemáticas", agrega.

De acuerdo a la información difundida, la danesa celebra ahora haber ganado el caso tras denunciar los hechos. Además, la rectora de su centro educativo ha decidido ofrecerle un nuevo examen, puesto que "existieron importantes deficiencias en el procedimiento". "Es fantástico, siento que tengo la oportunidad que merezco", afirma.

No obstante, Alstrup debe darse prisa, puesto que sólo le han dado una semana para estudiar el temario. "Un plazo demasiado corto", cree, ya que explica que el temario incluye tres años de plan de estudios. "Me sorprendió mucho que tuviera que suceder tan rápido", crítica.

El medio ha consultado con su escuela. "Estamos al tanto del caso en cuestión. Como en todos los demás casos de esta naturaleza, seguimos las pautas aplicables para el reexamen", concluyen en sus declaraciones.