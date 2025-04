Una jubilada lleva 5 años sin recibir su pensión y tras comprobar el error la respuesta de la responsable enfurece a todos

Nijolė tiene 69 años, vive en Birmingham desde hace casi veinte y lleva cinco sin cobrar la pensión que le corresponde por haber trabajado toda su vida en Lituania. Durante años, llamó una y otra vez a Sodra, la entidad lituana que gestiona las pensiones, pero nadie le explicó por qué no recibía el dinero ni cómo podía arreglarlo.

De acuerdo con la web lituana TV3, una periodista del programa TV Pagalba contactó con la sede central de Sodra en Vilna, donde consiguió hablar con Malgožata Kozič, la asesora de comunicación de la entidad. Kozič reconoció que este tipo de errores se empiezan a repetir con frecuencia y que el organismo no puede seguir ignorándolos. "Sabemos que hay problemas, los vemos en los medios de comunicación y a través del contacto directo con los clientes. Nos preocupa que las pensiones lleguen a tiempo”, afirmó.

La ministra de Seguridad Social y Trabajo, Inga Ruginienė, también se comprometió a actuar. “Hablaré con el director de Sodra. Gracias a vosotros están saliendo cosas importantes a la luz”, declaró a los periodistas tras conocer el caso.

Cinco años, cero perdones y todos los gastos

Aunque la situación personal de Nijolė no era fácil (cuida a un familiar enfermo), no se rindió. Contactó con Sandra Paulauskė, una abogada lituana que vive en Reino Unido y que la ayudó con todo el proceso. “No es de las que se quedan calladas. Llamaba siempre que podía, no abandonó nunca”, contó.

Gracias a su insistencia, Sodra reconoció el error y devolvió el dinero, pero por partes: primero pagaron la mitad y solo después de otra queja ingresaron el resto. En total, más de 16.000 euros. Lo que nadie hizo fue pedir perdón. “Ni del Sodra ni de nadie. Yo pagué a la abogada de mi bolsillo, no me compensaron nada. Ni intereses, ni disculpas”, lamentó Nijolė.

La abogada que llevó el caso ha visto situaciones parecidas. “Siempre tienen una excusa. Que si fue un error puntual, que si la ley es complicada, que si el trámite va lento… Pero nadie asume nada. Y pedir perdón, nunca”, criticó.

El caso no es único. Otro ciudadano denunció que Sodra le cobró dos veces por error el seguro médico obligatorio. Le devolvieron parte del dinero, pero tuvo que pagar los gastos del proceso para recuperarlo. A Nijolė le devolvieron lo suyo, pero todo lo que perdió por el camino (tiempo, energía y dinero) ya no lo recuperará.