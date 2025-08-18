Una madre se asoma a la cuna y en lugar de su bebé se topa con una serpiente tan enorme como ágil

Una madre se llevó un susto tremendo en su casa en Jaraguá do Sul, al suroeste de São Paulo (Brasil), al encontrar una serpiente dentro de la cuna de su bebé. El pasado 30 de julio, la mujer entró al dormitorio de la niña y se topó con el reptil descansando en el lugar destinado al descanso de su hija. Afortunadamente, la pequeña no se encontraba en la habitación en ese momento.

Alarmada, la madre contactó de inmediato con un experto en fauna silvestre. Gilberto Ademar Duwe, miembro de la Fundación Ambiental Jaraguaense, acudió al domicilio para realizar el rescate. El especialista identificó al animal como una Spilotes pullatus, también conocida como caninana o serpiente voladora, una especie no venenosa que habita en zonas boscosas de América Latina.

"¿Una serpiente en la cuna? Sí, pasó. El bebé estaba a salvo y fuera de la habitación, pero este visitante inesperado decidió tomar una siesta VIP en la cuna", escribió Gilberto en su cuenta de Instagram, donde compartió un vídeo del rescate acompañando al texto.

La serpiente fue retirada "sin problemas y regresó a su hábitat natural sana y salva". Aunque su apariencia puede causar pánico, Gilberto explicó que esta especie es completamente inofensiva para los humanos y cumple una función ecológica vital, alimentándose de roedores, lagartijas e incluso otras serpientes. Asimismo, recuerda que "las serpientes no atacan por malicia, solo buscan refugio y seguridad".

Este tipo de incidentes, aunque poco comunes, pueden darse en viviendas ubicadas cerca de áreas rurales o bosques. Los expertos recomiendan mantener puertas y ventanas cerradas, especialmente en verano, y evitar intentar manipular a estos animales por cuenta propia.

Conocida por su gran tamaño y rapidez

La Spilotes pullatus presenta un patrón distintivo de coloración, con bandas oblicuas negras y amarillas que se extienden transversalmente desde la parte superior del cuerpo hacia los costados. Su cabeza puede ser amarillenta o marrón, decorada con manchas negras de forma y distribución irregular.

Es una serpiente de gran tamaño, alcanzando fácilmente los dos metros de longitud y llegando, en casos excepcionales, hasta los 2,60 metros. Debido a su gran velocidad de desplazamiento, es apodada también como 'voladora'. Cuando se siente amenazada, muestra un comportamiento defensivo agresivo, elevando la cabeza hasta un metro del suelo y puede lanzar mordidas rápidas y potentes.

De hábitos diurnos y preferencia arborícola, esta especie suele verse moviéndose entre arbustos y árboles pequeños, aunque también puede encontrarse sobre el suelo. Su dieta es variada, incluyendo lagartijas, ranas, huevos de aves e incluso aves en sus nidos. Sin embargo, se considera que su alimentación se basa principalmente en mamíferos.