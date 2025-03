Una mañana a orillas del río Manzanares entre curiosos, muchas fotos y una gran incertidumbre

Europa Press via Getty Images

Entre los vecinos de la zona, los habituales runners y paseantes que recorren las orillas del paseo de Madrid Río y los trabajadores y clientes de los negocios colindantes al río Manzanares a su paso por Madrid emergen estos días un nuevo grupo de gente que se deja ver casi a cada metro del cauce: los curiosos.

Tras ya casi un mes en el que la sucesión de borrascas ha hecho que, poco a poco, el cauce del río fuera aumentando (tal y como informa El Tiempo.es, la estación de Madrid-Retiro ha cifrado en 188,2 los litros por metro cuadrado que han caído entre el 1 y el 18 de marzo, la más alta jamás registrada), ha sido la llegada de la borrasca Martinho la que ha terminado por desencadenar una compleja situación en la región.

El Manzanares, según datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha multiplicado por quince su caudal en apenas unas horas llegando a datos históricos y obligando a las autoridades a activar el nivel rojo de alerta hidrológica. De hecho, durante la noche del jueves se produjeron varios desbordamientos del río entre Mingorrubio y el Puente de los Franceses, la que es casi la entrada del río a la capital, ya que es una zona no encauzada.

Por ello, no es de extrañar que en la mañana de este viernes, en la que el tiempo y las precipitaciones han dado un respiro, muchos se hayan acercado a las orillas del río para ver el nivel del agua del Manzanares.

Nieves Lozano es una de esas personas que se ha desplazado para verlo. Ella ha venido a la altura del río por Príncipe Pío desde la zona de Cuatro Caminos para hacer fotos, contemplarlo y, de paso, caminar: "Tengo 67 años, llevo desde los 13 años en Madrid y me cuesta recordar algo así. Son acontecimientos puntuales que no pasan a menudo y por eso había que venir a verlo".

Ese mismo paseo es uno de los que recorren casi a diario Mariano y José, dos amigos jubilados de 78 y 79 años respectivamente. Ambos muestran la tranquilidad y la templanza de que "no se va a desbordar porque, aunque impresione, sigue teniendo margen" y recuerdan que, por ejemplo, en 1995 una tormenta provocó el desbordamiento del río.

"Es verdad que hace mucho que no se veía esto, pero sí que se ha dado alguna vez. Cuando no estaba hecho el tramo de Madrid Río, entre el Puente del Rey y el Puente de Segovia sí que se vio zonas inundadas de agua, pero yo creo que hoy en día admite más agua", rememora Mariano.

El Manzanares, a su paso por Madrid Río a la altura de Príncipe Pío. Alfredo Pascual

José, por su parte, apoya la teoría de su amigo: "Claro que es impactante, pero yo también creo que tiene capacidad para más. Veremos el deshielo de Navacerrada y si sigue lloviendo, pero queda todavía margen". Hasta se fijan en las aves que acostumbran a poblar estas zonas del Manzanares y que han visto como, casi de la noche a la mañana, sus nidos han desaparecido.

Fernando (nombre ficticio porque no quiere revelar su identidad), otro hombre jubilado de 78 años, va con su cámara de fotos en la mano para ir retratando todo lo que ve. Comenta que es uno de sus hobbies y que es algo que hace a diario, pero que estos días con más razón. "Mira cuánta gente hay haciendo fotos, no iba a ser yo menos", bromea.

Además de capturar el nivel del agua también presta atención a los patos. En medio del cauce dos aves se encuentran paradas entre las ramas de un árbol que casi ha sido sumergido por el agua. "Si es que siempre se ven las isletas en el suelo que son donde hacen los nidos muchas veces y ponen los huevos, así que ahora deben estar desubicadas", afirma, explicando que puede contar con los dedos de una mano las veces que ha visto así al Manzanares.

Lozano solo se atreve a compararlo con otro fenómeno meteorológico que también colapsó Madrid: la nevada provocada por la borrasca Filomena en enero 2021 que enterró la capital bajo un manto blanco. "Esa fue tremenda, el no poder salir casi de casa nunca lo habíamos vivido, pero esto porque está canalizado, si no... Si es que siempre se ha visto la tierra del fondo del río, que todo el mundo bromeaba con que no parecía un río, y mira ahora", añade.

De hecho, Francisco de Quevedo ya bautizó en el siglo XVII al Manzanares como un "arroyo aprendiz de río" y escribió que "más agua trae en un jarro / cualquier cuartillo de vino / de la taberna, que lleva / con todo su argamandijo".

Un ave, situada sobre un árbol en medio del cauce. Alfredo Pascual

"Esto es como un parque temático"

Chantal camina por la calle Aniceto Marinas, que se extiende por una de las orillas del río desde el puente de la Reina Victoria hasta el inicio de Madrid Río, con su perro, tal y como hace todos los días. Solo que ahora lo hace entre curiosos, fotógrafos amateurs y profesionales y muchos periodistas de medios de comunicación de toda España.

"Esto es casi como un parque temático, está lleno de gente en los puentes. Voy al polideportivo José María Cagigal y ahí está a tope. Es muy llamativo", apunta. En ese punto hay una cascada formada por la presa número 3 del río que es el motivo por el que atrae a propios y extraños. "Sin duda es donde más personas hemos visto", comparten también Mariano y José.

Ella, igual que la pareja de jubilados, apostilla que está tranquila por el hecho de que cree que "hay margen todavía para que se desborde", aunque sí que reconoce que está a unos niveles "impresionantes". "Podríamos hasta navegar haciendo eslalon por los árboles", bromea Chantal, que ha enviado vídeos y fotos a familiares y amigos.

Chantal paseando a su perro por Madrid Río. Alfredo Pascual

Miguel Grande, otro vecino del Manzanares, lleva más de un cuarto de siglo caminando por estas zonas y, por supuesto, no ha dejado de hacerlo estos días: "Voy viniendo todos los días y hoy está respecto a ayer un poco más alto, según se puede ver en las marcas que hay. No creo que por esta parte se salga el agua, pero zonas de más arriba del Puente de los Franceses sí, ya se ha salido".

Pero entre los curiosos también se pueden ver a trabajadores del Centro de Conservación del río Manzanares. Uno de ellos es Julio, que lleva más de 41 años trabajando en ello, y está viendo como estos días su trabajo ha aumentado considerablemente.

Se encuentra en la presa número 4 junto a otros compañeros sacando una lancha que tienen para trabajar en el río. "Tenemos que retirar esta barca del cauce porque nos molestaba para abrir las compuertas", explica, mientras la enganchan con un gancho y una cuerda al camión grúa que la va a sacar del agua.

Por supuesto, es ponerse manos a la obra y, como si de un espectáculo se tratase, llenarse de gente que graba cómo están sacando el agua. "Ni sé la cantidad de fotos que se habrán hecho estos días en esta zona", se ríe Julio.

Él también aprovecha para mandar un mensaje de serenidad y templanza a la población porque "de momento con los pantanos lo están regulando bien", aunque eso sí, deja claro que "desde que está así de canalizado el río esta es la que más agua ha traído".

Julio y sus compañeros retirando la embarcación del río Manzanares. Alfredo Pascual

Preocupación entre los comercios

Si los vecinos que viven en los pisos de las edificios colindantes al río tienen una preocupación relativa, esta aumenta si se pregunta en los negocios situadas en las plantas a ras de suelo. O incluso en bajos.

En la Farmacia del Río de la calle Aniceto Marinas, su dueña, Esther Corral, ya tomó unas primeras medidas preventivas este jueves junto a su hija, ya que el negocio está por debajo del nivel del suelo al tener que bajar dos escalones nada más entrar. De hecho, la oficina todavía la tienen un escalón más bajo que la propia tienda donde atiende a sus clientes.

Como no es la primera vez que se les inunda ni mucho menos, han retirado los medicamentos y los productos de las estanterías más bajas y han sacado los aparatos que tenían que ir poniéndolos en sitios más elevados: "Hemos quitado un expositor, los medicamentos y productos que había en las partes baja, luego hemos subido al a entrada varias cosas, ya nos lo sabemos".

Corral recuerda que cuando se hizo la obra de la renaturalización del río a partir del año 2016 tuvo tantos problemas que hasta llegó a amenazar con tirarse al agua. "Lo hemos pasado muy, muy mal", sentencia, mostrando su sorpresa por el hecho de que hayan actuado tan rápido cuando en otras ocasiones esto no había sucedido.

A escasos metros de la farmacia se encuentra el taller mecánico Ribecar, de Fernando Ortega, que lleva 22 años en el mismo emplazamiento y que también se las sabe todas. "Aquí el problema principal del que hablan es el de la compuerta, que al no subir más el agua puede seguir creciendo hasta el punto de chocar contra ella y que esta haga de tapón obligando al agua a salirse por los lados por no poder seguir su cauce natural", relata el mecánico.

El río Manzanares a su paso por Madrid. Alfredo Pascual

Ellos se han puesto en alerta y han colocado una especie de barrera de goma en la parte inferior de la puerta y van a colocar sacos de arena para bloquear todo lo que pueda el agua. "También hemos tapado máquinas y toda precaución es poca. Lo de Valencia está muy reciente y hay que prepararse", concluye.

Con la esperanza de que no pase nada, pero el Manzanares ya puede presumir de que se ha convertido por unos días en el centro mediático de la capital.