Una medida "adecuada, necesaria e idónea": la jueza ratifica la orden de cuarentena a los 14 españoles del Hondius

Una cuarentena obligatoria que "resulta adecuada". La Justicia ha ratificado la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius. Ha sido el Juzgado de Instrucción de Madrid el que ha dado el visto bueno al protocolo fijado por Sanidad.

"La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión", señala el juzgado, que añade que la cuarentena es también "proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado".

La jueza en funciones de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Raquel Robles González, ha dado por buenas las medidas de cuarentena adoptadas por las autoridades y la resolución avala el internamiento de los afectados durante siete días naturales en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

"Debe prevalecer el interés general"

La jueza fundamenta su decisión en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y en los artículos 15, 17 y 43 de la Constitución Española, así como en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite el internamiento de personas susceptibles de propagar una enfermedad contagiosa.

La magistrada considera que el interés general y el derecho a la vida de la población deben prevalecer sobre la posible oposición individual a la medida de cuarentena. Así, se apoya en el artículo 15 de la Constitución española en el que se garantiza el derecho a la vida, pero también a la integridad física y moral de los ciudadanos.

"La salud de los ciudadanos es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos. En una indiscutible situación de riesgo grave para la salud como la generada por el hantavirus, a la vista de informes aportados con la solicitud, resulta evidente que debe prevalecer el interés general sobre el individual", expone el auto.

Una medida "adecuada, necesaria e idónea"

La magistrada en funciones ha asegurado en la resolución que la medida de cuarentena resulta "adecuada, necesaria e idónea" para poder controlar la enfermedad. El auto se dictó sin traslado previo a los posibles afectados, dada la naturaleza urgente de la ratificación y la inminente llegada del buque al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, desde donde los afectados serán trasladados a Madrid.

Según el auto judicial, el brote se detectó a principios de mayo de 2026 a bordo del buque, que transportaba 147 pasajeros y tripulantes, 14 de ellos españoles o residentes en España. A 4 de mayo se identificaron siete casos, incluidos tres fallecidos.

Preguntada la ministra de Sanidad, Mónica García, por la ratificación judicial, ha asegurado que es la que "asume el protocolo que hemos determinado dentro de Salud Pública, en el fondo y forma que sean precisos".

Llegará entre las cuatro y seis de la madrugada

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han comparecido este sábado para actualizar las últimas informaciones sobre la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife.

Entre ellas, han asegurado que el barco llegará entre las 04.00 y las 06.00 horas de este domingo a Canarias, confirmando que "previsiblemente" los pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar.

"El operativo previsto contempla que el buque permanezca en régimen de fondeo dentro de la dársena del puerto, asistido por un remolcador", ha asegurado Fernando Grande-Marlaska desde Moncloa.

García ha detallado que antes del desembarco se realizarán evaluaciones exhaustivas de los pasajeros, indicando que "tanto los epidemiólogos que están embarcados en el barco como Sanidad Exterior, harán una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas". Asimismo, ha señalado que "se hará una encuesta epidemiológica y comprobarán el estado de salud de los pasajeros y de los tripulantes".

Entre las medidas de protección, "todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional". "Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación", ha expuesto.

"El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales", ha contado Mónica García.