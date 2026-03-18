Una menor logra huir de una agresión sexual por el balcón de un hotel en Torremolinos

Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por la Policía Nacional por, supuestamente, retener, forzar a consumir drogas y realizar tocamientos sexuales a una adolescente de 14 años en un hotel de Torremolinos (Málaga), que logró escapar por el balcón de la habitación hacia otra contigua.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, día 14, horas después de que la familia de la menor denunciara su desaparición, según adelanta este miércoles Diario Sur y han confirmado a EFE fuentes policiales.

Uno de los jóvenes, que supuestamente amenazó con un arma blanca y realizó tocamientos a la menor, ha sido detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, amenazas graves, agresión sexual y contra la salud pública. Los otros dos, entre ellos el menor de edad, han sido arrestados por delitos de detención ilegal y salud pública.

Un trabajador del hotel dio la voz de alerta ante los gritos de auxilio

La voz de alarma la dio un trabajador del hotel, que informó a los servicios de emergencia de que una chica estaba gritando auxilio, con lo que fueron movilizadas varias patrullas de la Policía Nacional, según el periódico. La menor logró escapar por el balcón de la habitación donde supuestamente estaba retenida y guarecerse en otro cuarto contiguo hasta la llegada de los agentes.

¿Cómo pedir ayuda?



Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.