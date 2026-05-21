Sergio Ramírez, elegido para ocupar la silla L de la RAE en sustitución de Vargas Llosa

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, ha sido elegido para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento el 13 de abril de 2025.

La votación ha salido adelante en el pleno celebrado la tarde de este jueves, a puerta cerrada, en la sede de la institución, según han indicado a EFE fuentes de la RAE.

La candidatura de Ramírez, Premio Cervantes 2017, ha sido la única que se ha presentado para ocupar ese puesto y ha sido avalada, tal y como exigen sus estatutos, por tres académicos: en este caso, el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez -Premio Cervantes 2023- y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Sergio Ramírez y Gertrudis Guerrero Mayorga en el 50º aniversario de El País Europa Press | Getty Images

El nuevo académico tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza, para lo cual el reglamento fija un plazo máximo de dos años.

Un autor valorado, premiado y con prestigio

Ramírez es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea, autor de novelas como Margarita está linda la mar (Alfaguara, 1998) o Adiós muchachos, además de cuentista, ensayista y periodista -hace dos semanas recibió en Madrid el Premio Ortega y Gasset de periodismo 2026.

Fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979 y vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega, del que se alejó años después hasta convertirse en uno de sus mayores críticos.

En 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención en su contra por incitar el odio, tras la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar, centrada en la represión política en su país, y desde entonces reside en Madrid.

Sergio Ramírez tras ganar la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2025 Europa Press | Getty Images

En 2023, el régimen de Ortega le despojó de su nacionalidad. La española le fue concedida en 2018, poco después de ganar el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas.

En la lectura de méritos del candidato, llevada a cabo en un pleno extraordinario abierto al público que se celebró hace una semana en León, Luis Mateo Díez lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido" y destacó que "vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país".

Ramírez se encuentra estos días en Panamá, participando en el festival Centroamérica Cuenta.

En Nicaragua, la noticia de su candidatura fue contestada por la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, que en una carta remitida a la RAE pidieron que lo reconsideraran.

A su vez, a esta carta respondió un grupo de 214 académicos, escritores, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos de más de 15 países que hicieron un manifiesto público de respaldo a Ramírez.

Los reyes Felipe y Letizia con Sergio Ramírez y Gertrudis Guerrero en la entrega del Premio Cervantes 2017 Carlos Álvarez

Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, Ramírez es también miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

El próximo 11 de junio publicará La maldición de Ramfis (Alfaguara), cuarta novela de la serie policíaca que protagoniza el inspector Dolores Morales, después de El cielo llora por mí, Ya nadie llora por mí y Tongolele no sabía bailar.

Traducido a 20 idiomas, entre otros premios ha ganado el Dashiell Hammett por Castigo Divino, el Alfaguara de Novela por Margarita está linda la mar, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria (Chile, 2011) o el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español (México, 2014).