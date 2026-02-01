Una mujer de 95 años se pone unos vaqueros por primera vez y encandila: transmite pura elegancia

"La próxima vez que sientas que llegas tarde a algo, acuérdate de que mi abuela se puso sus primeros vaqueros a los 95 años", asegura Macarena Brava en un nuevo vídeo en su perfil de TikTok, donde acumula más de 2.500 seguidores. En el vídeo se puede ver a la mujer nonagenaria porta unos pantalones vaqueros, que realmente le quedan como un pincel.

En la publicación, que ha alcanzado más de 5.800 Me Gusta y 100.000 visualizaciones, sus nietas le preguntan cómo se siente. "¿Cómo le está?", asegura una de ellas. La mujer se mira en el espejo, trasmitiendo pura elegancia y claramente satisfecha por cómo calza el pantalón vaquero. "Ser bravo no es cuestión de edad, es cuestión de actitud", asegura Macarena en un mensaje que acompaña a su post.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación. "Lo que le costó a mi abuela quitarse la falda también y ponerse pantalón, pero vaqueros no conseguimos", asegura una internauta. "Está estupenda y los vaqueros le quedan superbién y tan moderna", asegura otra. "Vaya 95 años. Da gusto verla", celebra otro.

La imagen de una marca de joyas

Macarena Brava, más allá de la dueña de la cuenta de la red social, es propietaria de una tienda de joyas. "Hacemos joyas poco sencillas", es su eslogan. Y cómo no podía ser de otra forma su abuela es imagen de la marca.

"POV: Lanzas una marca de joyas y pones a tu abuela de 95 años de modelo poniéndose por primera vez unos vaqueros", asegura ella misma en otro vídeo en la red social, que ha alcanzado las 10.000 visualizaciones.

Estas son cuatro curiosidades de los pantalones vaqueros que quizás no sabías: