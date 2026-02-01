El criminólogo Vicente Garrido da las claves para reconocer a un psicópata cuando lo tenemos delante
Pide "prudencia".
El criminólogo Vicente Garrido Genovés, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia y autor de varias obras sobre la mente criminal, ha pasado por el podcast La Roca Project, conducido por el comunicador Carlos Roca.
Allí ha dado las claves para reconocer a un auténtico psicópata cuando lo tenemos ante nosotros. Y ojo, porque las características que menciona nos pueden recordar a alguien cercano.
"Si hay una gran estrategia que defina la forma de comportarse o de manipular es: 'fíate de lo que te digo y no prestes atención a lo que hago'", explica el criminólogo valenciano, que ha ahondado en esta cuestión.
"Otra forma de decir lo mismo es 'sedúcete, déjate seducir por mi discurso, pero no veas lo que voy a hacer yo, tú simplemente créeme", continúa Vicente Garrido, que a continuación da un consejo para reconocer a los psicópatas.
Ojo a los detalles
"Presta atención, no simplemente creas en lo que te va a decir. Ten la prudencia de observar", recomienda a los espectadores del podcast, y pone un ejemplo muy clarificador.
"Cuando alguien dice 'no, mi relación con mi familia es muy buena, quiero mucho a mi madre y demás'. Y sin embargo, nunca se acuerda del cumpleaños de su madre. ¡Joroba! El día de Navidad y no les invita", cuenta Vicente Garrido, dejando entrever que hay que tener cuidado con quienes actúan de esta forma.
El criminólogo pone otro ejemplo de lo que, en su opinión, es un perfil de un sujeto psicópata: "Esta persona (…) que hemos hecho la mili, yo le he salvado la vida y resulta que esta persona que te la ha presentado como un amigo del alma porque coincidiste con él en el supermercado, esa persona nunca vuelve más a aparecer. No llama por teléfono, no busca conocer a la familia",
"Es el rollo que yo te cuento", asegura Vicente Garrido, que pide que la gente se asegure de con quién entabla relaciones. "Por favor, asegúrate de que lo que dice es cierto", subraya el criminólogo, dejando así claro cuáles son los comportamientos que suelen tener los psicópatas.