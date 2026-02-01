Otro manual anticuñados: bulos, desinformación y mentiras de la regularización de migrantes

La alegría y felicidad ha invadido a cientos de miles de personas en este país que llevan meses, e incluso años, trabajando y buscándose la vida sin tener papeles. "Cuando una persona se regulariza, pasa a cotizar a la Seguridad Social. Eso es bueno para la sociedad en su conjunto", explicaba Augustin Ndour, el primer candidato negro a la presidencia del Gobierno y aquel que puso su firma en la ILP de regularización de migrantes que superó las 700.000 firmas, a El HuffPost poco después de conocer la noticia. Además, también ponía ejemplos, como que ahora podrán ver a sus familias o tener derechos básicos como el de las vacaciones.

Sin embargo, y como viene siendo habitual en estos tiempos, para algunos esta noticia supone una catástrofe, una clara fragmentación la identidad serrana española y que propicia la invasión de la nación desde el exterior. Ya saben, lo que diría su cuñado con un par de vinos encima. No obstante y, como es evidente, hay información suficiente para poner los puntos sobre las íes en un contexto donde el auge del racismo y del discurso antimigratorio está a la orden del día camuflado con la "seguridad" que muchos profesan y quieren defender.

José Luis, que ya estaban aquí

Uno de los principales mantras de la extrema derecha es el conocido como 'efecto llamada'. Aquel que invita a más migrantes a llegar a un país porque el mismo tiene buenas condiciones para prosperar. No obstante, la regularización de migrantes anunciada este lunes tan sólo será posible para aquellas personas que lleven en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y para lo cual tendrán que aportar empadronamiento, informes médicos, o envíos de dinero.

Se trata además de la séptima regularización que se lleva a cabo en el país y las han realizado tanto gobiernos progresistas como conservadores. De hecho, en la última ocasión que fue en el 2005 por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la llegada de migrantes a las costas se redujeron hasta un 25%.

Tranquilo, Sánchez no podrá contar con esos votos

Uno de los bulos más expandidos en los últimos días es que, tras la regularización de más de medio millón de personas, esos migrantes tendrán la posibilidad de votar con lo que, presuntamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría verse beneficiado en los próximos comicios generales. Sin embargo, es falso. El derecho a voto está restringido para aquellos que tengan nacionalidad española, sean mayores de edad y estén inscritos en el censo electoral. La regularización da residencia legal, pero no concede automáticamente la nacionalidad española.

En otras palabras, las personas regularizadas sólo podrán votar en las elecciones municipales en caso de que procedan de países con acuerdos de reciprocidad con España. Para conseguir la nacionalidad es necesario haber pasado varios años de residencia en el país y cumplir con unos requisitos que no suelen ser fáciles de cumplir. Básicamente, como mínimo las personas regularizadas

En definitiva, la regularización de migrantes sólo otorga permiso de residencia y de trabajo. Lo que sí favorece esta medida es la integración social y laboral, bajo el marco de la legalidad y sin afectar a los locales, de cientos de miles de personas que ya se encuentran dentro de las fronteras españolas.

Vivienda y el "terror" de la okupación

La okupación es otro de los mantras que suele utilizar la extrema derecha para criminalizar a los migrantes. Según el ministerio del Interior, en el año 2024 se denunciaron un total de 16.426 casos. A finales del mismo año y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 27 millones de viviendas, concretamente 27.004.765. En otras palabras, el porcentaje de okupación en 2024 es del 0,0608%. La probabilidad de que un décimo de la Lotería de Navidad resulte premiado, incluyendo el reintegro, es del 15%.

Por otro lado y según datos del Banco de España, otro de los argumentos es que hay pocos pisos para tantos migrantes. La realidad es que en los últimos años, el 10% más rico de la población ha pasado del 34,3% al 42% de la riqueza inmobiliaria.

El "colapso" de los servicios públicos

En realidad, la migración aporta al Estado más de lo que recibe. Estudios firmados por académicos de la Pompeu Fabra y de la Carlos III apuntan a que el ingreso de más de medio millón de persona supone un incremento de entre 3.000 y 4.000 euros por migrante por el efecto combinado de la Seguridad Social y el IRPF y teniendo en cuenta, al ser población en la mayoría de los casos jóvenes, que el gasto en servicios públicos será reducido. Lo que quizá no guste tanto es a los empresarios que tenían contratada a gente sin papeles y sin pagar sus correspondientes obligaciones como con el resto de trabajadores.

La violencia, José Luis, la temida violencia

Si bien es cierto que de los 4 millones de migrantes que había en 2005 han pasado a 7 millones en la actualidad, la criminalidad ha caído de los 49,4 delitos por cada 1.000 habitantes hace 20 años, a 40,6 ahora según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Por otro lado, los delitos de odio han aumentado hasta un 21% y los cometidos por razones racistas han incrementado hasta un 41,8%. Además, para poder acceder a la regulación que se está poniendo en marcha es indispensable no tener antecedentes penales, según el ministerio de Inclusión.

Calma, regularizó Felipe González y Aznar

Para finalizar, un mensaje de tranquilidad para tu cuñado antes de que le dé algo: la regularización masiva de migrantes ya las han llevado a cabo presidentes del Gobierno como Felipe González y José María Aznar, además de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, esta medida ya estaba en curso dentro del mecanismo parlamentario después de que se aprobara por mayoría —a excepción de Vox— la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes.