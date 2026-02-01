Soy técnica en nutrición y éstas son las recetas sanas que preparo cuando no puedo o quiero cocinar

"A menudo, cuando alguien llega a mi consulta buscando 'perder peso', lo que en realidad necesita no es una lista de alimentos prohibidos, sino una estrategia de supervivencia", explica la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Esta experta dice que "existe la creencia de que comer sano requiere pasar horas entre fogones, dominar técnicas de meal prep o tener una despensa digna de un restaurante". Pero añade que "la realidad es que, a veces, el 'coste' de comer bien nos parece demasiado caro. Y no hablo de dinero, sino de tiempo, energía mental y decisión".

¿Es falta de conocimiento o falta de herramientas? Quizá no es que no sepas que el brócoli es mejor que un ultraprocesado. Es que, después de 10 horas de trabajo, el esfuerzo de lavar, cortar y cocinar el brócoli compite directamente con la facilidad de abrir un paquete. En ese momento, si tu única herramienta para comer sano es "cocinar", tienes todas las de perder.

Y desvela cómo su despensa "salvavidas" (es decir, la de platos que se puede hacer sin encender un fuego): "Como técnica en nutrición, mis cenas suelen basarse en lo que yo llamo "ensamblaje nutricional", no en cocina: Legumbres de bote: Lavar y listo. Son la proteína y fibra perfecta en 30 segundos".

También tiene allí "conservas de calidad, como caballa, sardinas o melva; proteínas de alto valor y grasas esenciales sin ensuciar nada; vegetales de cuarta gama, como bolsas de brotes, pimientos ya asados o gazpachos frescos con buen procesado, e hidratos rápidos, como vasitos de arroz integral para calentar o pan integral de calidad", según cuenta.

Ana Luzón da un consejo a continuación sobre estas costumbres: "Si vas al nutricionista buscando una dieta para adelgazar, pregúntate si lo que realmente te falta es una restricción calórica o aprender a comer de manera nutritiva con el mínimo esfuerzo posible". Lo que ocurre, añade, es que "a veces, la mejor herramienta de salud no es una receta de tres estrellas, sino saber que un bote de garbanzos con una lata de atún y unos pimientos asados es una victoria absoluta frente al estrés", concluye la técnica en dietética.