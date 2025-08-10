Una mujer llama a un fontanero para arreglar una fuga y acaba con una estafa de 4.000 euros y la casa llena de chapuzas

María Ángeles Suja contó hace unos días en Y Ahora Sonsoles la surrealista situación que está viviendo. Llamó a un fontanero para arreglar una fuga y ha acabado con una estafa de 4.000 euros y la casa llena de chapuzas.

Según su relato, el fontanero tenía que arreglarle "una simple tubería que perdía agua y goteaba". Un problema con el que se le inundaba la parte baja de la vivienda, pero la cosa empeoró considerablemente.

No solo no llegó a arreglar la tubería afectada, sino que además inició otras obras. "Me dijo que había que arreglar diferentes cosas. Me fié de él porque me dijo un fontanero que él era un profesional", explicó, según ha recogido el diario El Español.

"Entonces me empezó a sacar pegas y sacarme dinero. Todos los lunes me sacaba más dinero", contó, mientras el fontanero decía que tenía que pagar al empleado para "arreglar una cosa" y "traer materiales". "Cada lunes me decía una cosa", señaló.

Pero el pago total ascendió hasta los 4.000 euros y cuando le pedía que le diera una factura, le terminaba dando largas. "No me la trajo. Es un robo y encima le llamé estafador y me puso a parir. Me bloqueó en todos lados para que no le molestase", explicó.

El desenlace ha sido todavía peor. Tras pagar tales cantidades, el fontanero no terminó su trabajo y obligó al marido de la protagonista a poner fin a la avería. Pero ahora ha decidido denunciarlo en televisión.