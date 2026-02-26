¿Una operación nuclear de falsa bandera en Ucrania? Los planes de Rusia, desvelados por el Instituto para el Estudio de la Guerra

Un soldado ruso custodia el acceso a la central nuclear de Zaporiyia, bajo su control, en una imagen de archivo.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un tanque de pensamiento con sede en Estados Unidos, afirma en su informe más reciente que el Kremlin estaría buscando formas de desviar la atención de "la incapacidad del Ejército ruso" para lograr los objetivos de su invasión de Ucrania, que acaba de cumplir cuatro años, y podría provocar un incidente nuclear para ello.

Los de Vladimir Putin podrían intentar desviar la atención de su falta de logros en el campo de batalla con una posible operación nuclear de falsa bandera, según señala el centro, de referencia desde que comenzó el conflicto por la fiabilidad de sus fuentes, diagnósticos y previsiones.

"El Kremlin podría estar planeando culpar a Ucrania de un incidente radiológico generado por Rusia en Ucrania", afirma think tank washingtoniano, añadiendo que Moscú lo ve como una herramienta "para convencer a Occidente de que abandone Ucrania o como un nuevo intento de quebrar la voluntad ucraniana de seguir resistiendo".

Rusia ha estado atacando la infraestructura de energía nuclear ucraniana, golpeando repetidamente las centrales nucleares ucranianas y la infraestructura de apoyo. Estos ataques corren el riesgo de provocar un incidente radiológico. "Rusia puede provocar un incidente, intencionadamente o no, y luego acusar a Ucrania de utilizar un arma nuclear o radiológica", señala el dossier.

Señalando a los aliados de Kiev

La advertencia del ISW se produce después de lo que dijo que era "una afirmación infundada" del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) de que Reino Unido y Francia están tratando de transferir una "bomba sucia" o un arma nuclear y sistemas de entrega a Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue más allá y afirmó que "la intención de París y Londres de transferir una bomba nuclear a Kiev es una violación flagrante del Derecho internacional". "Esta información será tenida en cuenta" por Rusia durante las negociaciones sobre Ucrania, añadió Peskov. En la diana pone a dos naciones que, justamente, lideran la llamada Coalición de Voluntarios, una alianza diplomática y de seguridad formada por más de 30 países europeos y aliados que apoya a los de Volodimir Zelenski frente a la invasión rusa.

Su eunión más reciente tuvo lugar el pasado martes, el día del aniversario de la "operación militar especial", como la llama Putin. Reino Unido también anunció el mismo día un paquete adicional de ayuda a Ucrania, que ha sido duramente criticado por Rusia.

"Altos funcionarios rusos amplificaron la afirmación del SVR en lo que ISW evalúa como un esfuerzo informativo coordinado diseñado para elevar la retórica de la escalada nuclear y desviar la atención del aniversario de la guerra", añade el Instituto.

Además, señala que la retórica nuclear de Rusia "encaja en un patrón recurrente", ya que el Kremlin ha aprovechado la falsa narrativa de que Ucrania tiene la intención de utilizar una 'bomba sucia' en el pasado para influir en las discusiones occidentales sobre el apoyo a Ucrania o para establecer las condiciones para los ataques rusos de falsa bandera.

"El ISW sigue considerando improbable el uso de armas nucleares por parte de Rusia", afirma el informe, pese a todo. La única diferencia notable en las nuevas afirmaciones es que esta vez Moscú señala específicamente a Reino Unido y a Francia.

Chernóbil y Zaporiyia, las dianas



Ucrania tiene cuatro centrales nucleares y una de ellas está en manos rusas desde 2022. Las tropas de Moscú han ocupado la central nuclear de Zaporiyia (ZNPP) desde los primeros días de su invasión a gran escala.

Durante estos cuatro años, Ucrania no tiene acceso al emplazamiento, que ha sido fuertemente militarizado por las tropas moscovitas. Un informe realizado por McKenzie Intelligence Services (MIS) a petición de Greenpeace Ucrania mostraba la continua militarización de la central nuclear de Zaporiyia y sus infraestructuras asociadas.

"La ZNPP está funcionando como una base militar rusa" con la construcción de búnkeres y una presa, violando los protocolos de seguridad. La central ha sufrido repetidamente cortes totales de electricidad, a menudo debidos a acciones militares. La central nuclear de Zaporiyia es una de las 10 mayores del mundo, y su destino en medio de los combates ha hecho temer una catástrofe nuclear.

Chernóbil, escenario de la peor catástrofe nuclear del mundo, fue ocupada por las tropas rusas en los primeros días de la guerra total de Moscú en 2022. Permaneció bajo el control de las tropas rusas durante más de un mes, hasta que las fuerzas ucranianas expulsaron a las tropas moscovitas de la región de Kiev.

Entonces se confirmó que las tropas rusas cavaron trincheras en la parte más contaminada de la zona de exclusión de Chernóbil, recibiendo "dosis significativas" de radiación.

En 2025, un ataque ruso con drones dañó el Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) de Chernóbil, un proyecto liderado por Europa destinado a actuar como escudo de los restos aún radiactivos del reactor clausurado y del sarcófago original construido inmediatamente después de la catástrofe. En enero, Chernóbil sufrió una pérdida total de energía como consecuencia de los ataques rusos.