Este fallo en 'La ruleta de la suerte' es de esos que se van a recordar durante mucho tiempo 

El tuit con el fallo de 'La ruleta de la suerte'.

El programa de Antena 3 La ruleta de la suerte es uno de los concursos más asentados, apoyados y queridos de la televisión en España. Millones de personas ven a diario el concurso que presenta Jorge Fernández junto a Laura Moure convirtiéndolo en líder de su franja horaria y con mucha diferencia.

Con ese programa, además de poner a resolver los diversos paneles que se emiten a diario, también se reparte dinero y se dejan fallos y aciertos que pasan a la historia de la televisión nacional.

En las últimas horas ha sido Laura la que protagonizó un momento viral. Esta enfermera de Valencia, que reconoció durante su presentación que para ella visitar al programa es un honor al verlo siempre junto sus abuelos, se llevó durante el programa 1.975 euros, mientras Esperanza y Bruno, los otros dos concursantes, se llevaron 680 y 250 euros respectivamente.

El fallo viral, en el último panel

Sin embargo, el momento viral ocurrió en el panel final en el que Laura tenía que intentar adivinar deportista y deporte. La respuesta correcta final era Alexia Putellas y fútbol, algo que no supo adivinar a pesar de tenerlo prácticamente resuelto con las letras que dijo (tenía ayuda final y le tocó una vocal extra) y que da el programa.

Fernández le informó que les daban la 'r', 's', 'f', 'y' y como vocal la 'o', mientras que ella escogió 'n', 'l', 't' y como vocales 'e' y 'a'. En total, tenía ya resuelto "ale__a __tellas y f_t_bol".

Laura, a pesar de hacer varias probaturas y tenerlo casi resuelto, no consiguió acertar a Alexia Putellas y perdió la oportunidad de haber ganado 2.500 euros extra. "No la conocía", reconoció la concursante.

"Es la mejor jugadora del mundo en fútbol. Campeona del mundo, dos veces ganadora del Balón de Oro y pieza clave de la selección española y del F.C Barcelona", le explicó Fernández.

Este fallo se ha hecho viral después de que lo compartiera el tuitero @Swinxy, cuya publicación ha acumulado ya medio millón de reproducciones y centenares de respuestas.