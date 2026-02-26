EEUU descarta elecciones en breve en Venezuela: necesita comicios "justos" y "democráticos"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa conjunta con el mandatario húngaro Viktor Orban en Budapest, el 16 de febrero de 2026.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha echado esta noche un nuevo jarro de agua fría a las esperanzas de que Venezuela celebre elecciones y su gente pueda decidir su propio futuro. El secretario de Estado de Donald Trump ha enfatizado que sí, que el país caribeño necesitará elecciones libres tras el arresto, el pasado enero, de su entonces presidente, Nicolás Maduro, pero no ha dado un plazo para su celebración

Constitucionalmente, la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la que era número dos de Maduro y que juró el cargo tras su detención, debería tener sólo 90 días de mando, antes de la cita con las urnas, pero la cita cada vez se ve más lejos, para desesperación de los opositores.

EEUU se escuda en la falta de estabilidad nacional y en los presos políticos, que no tendrían derecho a votar, pero es que también se siente cómodo con la nueva administración chavista, colaboracionista con los intereses de la Casa Blanca, empezando por los petroleros.

"Para que den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo" los venezolanos "necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas", declaró Rubio en una cumbre de líderes caribeños en San Cristóbal y Nieves.

"Pero nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado", destacó.

Desde la destitución de Maduro, EEUU ha estado presionando Rodríguez para que haga cambios en el régimen chavista. Rubio aceptó los recelos de algunos líderes caribeños sobre la captura de Maduro, pero destacó los avances en el régimen de Caracas, incluida la liberación de presos políticos.

"Les diré esto y lo diré sin disculpas ni temores: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas", declaró. "El progreso que se está logrando es sustancial, pero aún queda un largo camino por recorrer", zanja.

Adaptación con fieles

Mientras, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela juramentó esta noche, también, a Larry Devoe y Tarek William Saab como fiscal general y defensor del pueblo encargado, respectivamente, mientras el Legislativo comienza el proceso de selección de los funcionarios que ocuparán esos cargos de manera definitiva.

El breve acto se dio luego de que el Parlamento anunciara que Saab presentó su renuncia como fiscal general, sin especificar los motivos, al igual que Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo por causas personales, familiares y de salud, de acuerdo a una carta que envió a la junta directiva de la AN.

Devoe juró trabajar "sin descanso" para contribuir a consolidar un sistema de justicia que esté "a la altura" del pueblo venezolano.

"Un sistema de justicia que deje atrás los estigmas, la discriminación que históricamente ha heredado", indicó el abogado en la juramentación transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Igualmente, Saab juró estar a la "altura nuevamente de una importante responsabilidad", al recordar que asumió la Fiscalía General en un "tiempo sumamente difícil", en el año 2017, cuando la oposición venezolana se mantuvo protestando en las calles durante unos tres meses. El ahora defensor del pueblo temporal dijo que contribuyó a mantener la "convivencia democrática" y la paz ante "agresiones jamás vistas en la historia reciente" del país.

Tanto Saab como Ruiz Angulo habían sido ratificados como fiscal general y defensor del pueblo en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031.

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Maduro.

Las renuncias de Saab y de Ruiz Angulo se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.

La presidenta encargada pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión de seguimiento revise de forma "expedita" aquellos casos que no estén contemplados en la legislación.