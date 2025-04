Una mujer reforma su casa y lo que encuentra en la vieja chimenea la deja totalmente paralizada

A veces, al reformar una casa se encuentran objetos sorprendentes que se desconocían que formaban parte de la vivienda. Sin embargo, el hallazgo que ha hecho una mujer británica en la vieja chimenea de su hogar la ha dejado totalmente paralizada.

No se trata de las típicas cartas de personas que han habitado anteriormente en el inmueble. Es algo inusual. Lo que la mujer cree haber encontrado dentro de su chimenea son nada más y nada menos que "restos humanos".

La protagonista de esta historia, llamada Jordan Ashleigh, ha explicado en una publicación en la red social TikTok que mientras limpiaba su comedor, donde estaban reparando la chimenea, descubrió lo que parece ser un diente humano.

"He encontrado un diente en mi casa y creo que es humano. No sé qué hacer. ¿Tengo que llamar a la policía? Pensé: oh, es un gracioso trozo de arcilla. ¡Es un diente! No sé de qué tipo... Parece una muela", ha contado la mujer, tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express.

En el vídeo, que se ha hecho viral en Reino Unido, Jordan Ashleigh ha detallado que está realizando reformas en casa, incluida la chimenea, por lo que cree que el diente podría haber salido de allí.

En ese sentido, la mujer ha mencionado que los gansos se posan en su tejado constantemente, por lo que no puede estar segura de si el diente ha estado siempre en su casa o si uno de los pájaros lo cogió de algún modo y lo tiró por la chimenea abierta.

"¿Y si hay un ser humano ahí dentro? ¿Qué debo hacer? No puede haber un ser humano. Es demasiado estrecho. ¿No?", ha expresado preocupada Ashleigh. En los comentarios le han recomendado a la mujer llamar a la policía por precaución y así poder quedarse tranquila ante ese inquietante descubrimiento en su vivienda.

