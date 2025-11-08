Una novia 'desinvita' de su boda a su hermanastra adulta después de que esta exigiera ser la niña de las flores en vez de su sobrina de 8

El drama familiar ha quitado el protagonismo de los novios en esta boda. En una publicación en la red social Reddit, recogido por la revista estadounidense People, la futura novia ha compartido que ella y su prometido se casarán dentro de seis meses, pero que la tensión ha crecido en los últimos días en el seno de su familia. Todos los problemas provienen de su hermanastra, que "siempre ha sido competitiva".

Según cuenta la joven, sus padres se casaron cuando eran niñas, y desde entonces, su hermanastra "le ha copiado sus cortes de pelo, se ha postulado a las mismas universidades e incluso comenzó a salir con un chico con el mismo nombre que su ex poco después de una ruptura". De este modo, para "la chica de las flores" lo tenía claro: su sobrina de 8 años, que "es adorable, responsable y emociona más allá de lo creíble". Esto no ha sentado nada bien a su hermanastra.

Todo se torció durante una cena familiar en casa de su madre y su padrastro. Allí, explica, que contó su decisión para la chica de las flores, y la reacción de la hermana no fue nada agradable. "Golpeó la mesa con la mano y dijo: '¡No puedo creer que no me hayas pedido que estuviera en la fiesta de bodas! ¡Soy tu hermana!", asegura. "Me sorprendió y le expliqué con calma que mi cortejo nupcial eran solo mis dos amigos más cercanos", escribió la novia. "Le dije que, por supuesto, estaba invitada".

La respuesta fue inmediata: "Entonces debería ser la niña de las flores. De todos modos, es un papel más importante, y debería ir a la familia. Ella es solo tu sobrina". Tal y como reza la publicación, la novia trató de hacerle entrar en razón, insistiendo en que su sobrina era perfecta para el papel. Pero, comenzó a gritar, acusándola de excluirla siempre. Por todo ello, amenazó con no asistir a la celebración.

La novia "ya había tenido suficiente". En las declaraciones recogidas por el medio asegura que "se puso en pie" y dijo: "¿Sabes qué? Problema resuelto. No estás invitada. No vengas". Ella misma ha asegurado que su prometido se encuentra al 100% de su lado y piensa que su hermanastra está "desquiciada". Aun así, su padrastro le ha llamado para alertarle que "estaba siendo demasiado dura" y que su hermana siempre se había sentido inferior.

Muchos usuarios se han animado a comentar el suceso en la red social. "La niña de las flores es un papel para un niño y la hermanastra es una mujer adulta que actúa como una niña", escribió un usuario. "Los adultos que hacen berrinches por roles destinados a niños es la señal más clara de que no deberían ser invitados a ningún lugar cerca de su gran día", asegura otro.