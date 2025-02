Una operación innecesaria le sale por más de 93.000 euros a un cirujano

Un médico especialista en cirugía de Valladolid ha pagado una indemnización de más de 93.000 euros como compensación a un enfermo, también doctor, tras realizarle la extracción innecesaria de un pólipo en el colon sin haber contado con el consentimiento informado, lo que le provocó serias secuelas.

Se trata de un procedimiento legal defendido por la asociación Defensor del Paciente, con resolución dictada en noviembre de 2024, aunque no se hizo pública hasta que se confirmó el pago de la compensación económica.

Fue en marzo de 2021 cuando el afectado, de 71 años en ese momento, acudió a la consulta privada en Valladolid del cirujano ahora sentenciado, y fue sometido a una intervención quirúrgica por laparoscopia para retirar un pólipo benigno ubicado en el colon ascendente, tras haber sido identificado en una colonoscopia previa.

Según ha señalado la Asociación, citando la resolución judicial, la intervención derivó en complicaciones graves, ya que la operación no era necesaria, dado que el pólipo, de tamaño reducido y naturaleza benigna, podía haberse eliminado mediante una resección endoscópica o, en su defecto, vigilado con revisiones periódicas mediante colonoscopia.

La sentencia recoge que el especialista en cirugía, "ante el fracaso en el intento de extirpar el pólipo, que no apareció en el segmento ascendente del colon donde había sido incorrectamente marcada por el doctor, la decisión de proceder a su localización mediante cirugía abierta implicaba no sólo un riesgo no aceptado por el paciente, sino una afectación a su integridad física de una intensidad mucho mayor que la que había asumido al decidirse por el acto médico informado."

Como consecuencia de dicha operación, el enfermo tuvo que afrontar la extirpación del colon ascendente y parte del transverso, con deterioro funcional, dos hernias cercanas al ombligo, un cuadro de estrés postraumático, cicatrices abdominales innecesarias y secuelas intestinales persistentes, lo que le obligó a permanecer más de 14 meses de baja laboral a causa de las complicaciones derivadas de la intervención.