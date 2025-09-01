Una pareja quiere construir la casa de sus sueños pero un paso en falso convierte el plan en una pesadilla de 90.000 euros

El sueño de tener una casa propia, convertido en una deuda de miles de euros. Una pareja alemana tomó la decisión de comprar una vivienda en la ciudad de Hannover, al norte de Alemania. Tenía un préstamo bancario aprobado, y los planes de reforma sobre la mesa, pero un cambio burocrático ha traspuesto el plan. La sorpresa: no se permiten ninguna construcción en la propiedad.

En declaraciones recogidas por el medio danés Focus Online, relatan que se conocieron en 2019, y tras el nacimiento de su única hija, decidieron comprarse una casa en la ciudad: "Creemos que es muy agradable vivir aquí". Cuando encontraron la parcela, "fue amor a primera vista, lo supimos de inmediato", asegura.

De acuerdo a la información difundida, el propietario del terreno ya había preparado todos los trámites, y la solicitud preliminar de construcción fue aprobada por el Consistorio de la localidad. Además, el banco aprobó un préstamo de 480.000 euros. "Todo salió según lo planeado", recuerda la pareja.

Sin embargo, la solicitud de construcción fue, finalmente, denegada por las autoridades. Según lo publicado, en el lugar en cuestión no estaba permitida la construcción. "Nos sorprendió totalmente porque hablamos con un abogado y un notario, quienes nos aseguraron que todo estaba bien", lamentan. "Desde nuestro punto de vista, actuamos de manera ejemplar y de repente, nos quitaron la alfombra de debajo de los pies", aseveran.

El arquitecto encargado de la reforma también se ha mostrado atónito con lo ocurrido. "Nunca he experimentado una solicitud preliminar de construcción que se conceda primero y luego se retire", asegura también al medio. Pero el Ayuntamiento de la localidad se justifica en que un permiso de construcción preliminar "sólo es vinculante para los puntos específicos examinados".

Finalmente, la parcela se ha convertido en su perdición. La familia acumula 90.000 euros de deuda. En ellos se incluye, el préstamo bancario y sus intereses, y los gastos arquitectónicos y de construcción. Además, los gastos de tribunales ascienden a 10.000 euros y "siguen en aumento".

Alemania es uno de los países que sufre los estragos de la crisis de la vivienda. En las grandes ciudades de ese país, un apartamento de 100 metros cuadrados puede ascender a los 700.000 euros. Asimismo, sólo el 10% de los menores de 35 años son propietarios de su propia casa, tal y como concluye la publicación.