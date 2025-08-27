Una plataforma de viajes nombra este lugar "el más fotogénico" de España sin sospechar que hace más mal que bien

Polémica en Tenerife. Una agencia de viajes ha causado furor entre los habitantes de la isla canaria al recomendar el mirador de Chipeque como uno de los seis lugares más fotogénicos de España, a pesar de la preocupación por el hacinamiento, los riesgos de seguridad y los daños medioambientales de la zona. Entre los lugares que se promocionan en la web, la playa de las Catedrales de Lugo, o Setenil de las Bodegas en Cádiz.

Según publica el diario británico Daily Express, en las últimas semanas, este enclave tinerfeño se ha convertido en "un polvorín" para la presión turística. De hecho, sólo a principios de este mes, más de 50 personas fueron expulsadas del mirador debido al riesgo extremo de incendios forestales y las altas temperaturas. Esto no sirvió para que se produjeran atascos de tráfico o estacionamiento ilegal.

De acuerdo a la información difundida, la preocupación crece entre los isleños, ya que muchos de los turistas llegan influenciados por las redes sociales. Un estudio consultado por el medio demostró que el 40% de los millennials y la generación Z eligen destinos en función de las publicaciones en las redes.

Asimismo, en declaraciones recogidas en el medio, el fotógrafo Diego Manrique destaca los "comportamientos peligrosos" que se observan en el mirador, como fumar en los bosques de pinos durante las alertas del incendio, tirar la basura o volar drones ilegalmente.

Tal y como reza la publicación, este enclave se encuentra en el municipio de Santa Úrsula, a 6.000 pies de altura. El motivo de la atracción turística son sus vistas panorámicas del Teide, el pico más alto de España, y los paisajes circundantes, incluido en Valle de la Oratova y la costa norte de la isla. Asimismo, en los días despejados, los visitantes pueden ver la isla de la palma a lo lejos. En su lugar: "el mar de nubes".

De este modo, muchos visitantes se trasladan en autocaravanas a este punto para acampar, arriesgándose a las estrictas regulaciones. En el Parque Nacional del Teide sólo se permite estacionar en lugares designados y está prohibido el uso de toldos, mesas u otros equipos de campamento. A quien pase por alto estas reglas, podría enfrentarse a altas sanciones económicas. En 2025, ya se han emitido más de 700.

Además, muchas asociaciones locales lucha por un turismo responsable para "proteger paisajes frágiles y evitar accidentes". Las autoridades recomiendan visitar en horario más tranquilo, respetando los cierres y utilizando siempre las zonas de aparcamiento oficiales, tal y como concluye la publicación.