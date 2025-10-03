Una profesora consigue 5 licenciaturas, 1 máster y un doctorado en 14 años mientras trabaja

Dicen que las nuevas generaciones son las que mejor formadas están académicamente. pero Valérie Patanè rompe todos los esquemas. Esta profesora suiza de origen italiano ha logrado lo impensable: comprimir 27 años de formación académica en solo 14, mientras enseñaba y mantenía una vida equilibrada.

Su aventura académica comenzó en Francia, en 2003, con dos años de clases preparatorias en el ISIT, una prestigiosa escuela vinculada a la Universidad París-Panteón-Assas. Pero pronto sintió que necesitaba más y, en 2005, entró al Instituto Católico de París, donde obtuvo un Bachillerato en Inglés Económico (Bac +2). Después, continuó en la Universidad París-Sorbona para obtener su primera licenciatura.

Pero eso fue solo el comienzo. A lo largo de los años, Valérie cursó cinco licenciaturas en distintas disciplinas (economía, sociología, historia, literatura moderna y ciencias de la educación), una maestría en filosofía y un doctorado interdisciplinar en escritura germánica y sociología. "Si tuviera que volver a empezar, haría exactamente lo mismo. No me arrepiento de nada", asegura a Le Figaro.

Enseñar para vivir y aprender para vivir mejor

Mientras acumulaba títulos, Valérie no dejó de trabajar. "El error que cometen muchos jóvenes es encerrarse en los estudios y no trabajar. Hay que emprender, es fundamental para triunfar", recomienda. Durante esos años, impartió clases de francés en Alemania a niños, reclusos en prisión y estudiantes universitarios.

Su jornada era intensa: "De lunes a sábado estudiaba en la biblioteca de 8:00 a 18:00, y de 18:00 a 22:00 daba clases. Mantuve este horario durante tres años", recuerda. Sin embargo, siempre reservó los domingos como día de descanso: "Es importante tener un día libre".

Gran parte de su éxito académico lo achaca a su capacidad de organización y a un método muy particular: la enseñanza a distancia. "La universidad me enviaba todos los cursos del semestre, y luego me tocaba organizarme y presentar los exámenes al mismo tiempo que los demás", explica. Así fue como estudió en siete universidades sin asistir físicamente a clase, salvo para los exámenes finales.

En 2019, defendió su tesis doctoral y cerró un ciclo de catorce años de estudios intensivos. Actualmente, enseña derecho y sociología en el IEC de Pau, una escuela de negocios, y no descarta seguir formándose: "Quizás retome mis estudios para estudiar marketing, pero no es para ahora mismo".

Su consejo para los jóvenes es claro: "La interdisciplinariedad es fundamental en el pensamiento intelectual, y animo a los jóvenes a estudiar en diferentes campos".