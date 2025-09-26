Cierra su bar dos días por descanso y se queda impactado por lo que le dicen los clientes: para reflexionar

Un hostelero ha lanzado un potente mensaje para llamar a la reflexión tras ver lo que le ha pasado por cerrar su restaurante dos días a la semana por descanso de la plantilla.

"Hoy me he dado cuenta de que la sociedad española es lo mas hipócrita que podemos tener en el mundo", empieza diciendo el popular usuario de TikTok @abrigaca, que explica que en su local cierran martes y miércoles "para que toda la plantilla sí o sí tenga dos días libres".

"Pues no podéis ni llegar a imaginar la de gente que ha venido diciendo: 'No veas cómo te lo montas, cerrando dos días. Sí cierras dos días sabes que mucha gente dejaremos de venir, porque si vamos a comer a otros sitios y nos gusta no vendremos más'. '¿Cierras dos días? Sí que estás cargado de dinero, sí te van bien las cosas", ha señalado.

"No, familia, ni estoy cargado de dinero ni voy de sobrado ni nada por el estilo. Cierro dos días, uno por cumplir los convenios de hostelería y de trabajadores que tanto exigen los mismos clientes. Ellos mismos fuera de aquí dicen: la hostelería, cuántas horas, pero luego cuando cumplo: 'Pues dejaremos de venir porque hay otros bares que están abiertos y nos quieren todos los días", se lamenta.

"¿En serio? Creo que es algo a lo que todo el mundo debería aspirar, tener dos días de fiesta que encima sean seguidos y aprovecharlo. Y en el mundo de la hostelería, que se ve muy poquito, mejor todavía. La hostelería es un trabajo más. Tú haces fiesta dos días yo también", insiste.

En las reacciones, una persona plantea: "Haz turnos de descanso, como todas las cafeterías, no tienes que cerrar para cumplir con los derechos laborales". Y otros han respondido a eso: "Si su local no da para hacer dos turnos, tendrá que ajustar las jornadas. Nosotros exigimos que nos paguen y nos den descanso, pues los trabajadores igual".