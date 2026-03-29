Una profesora llevaba 16 años de baja con sueldo público y mientras trabajaba como naturópata: la policía acaba de registrar su casa

Han "pillado" a una profesora ejerciendo y cobrando a la vez un sueldo público, y estando de baja.

Una profesora alemana lleva años en el foco mediático tras descubrirse que estuvo 16 años de baja médica cobrando un sueldo público mientras, presuntamente, trabajaba como naturópata. Ahora, el caso da un nuevo giro: la policía ha registrado su domicilio en busca de pruebas clave, según publicó el diario alemán Spiegel.

La Fiscalía de Duisburgo confirmó que el registro se llevó a cabo este martes. Los agentes se incautaron de documentación y dispositivos electrónicos que podrían demostrar si la docente simuló su incapacidad para seguir percibiendo su salario. El material está siendo analizado.

Una baja médica durante 16 años bajo sospecha



El caso se remonta a 2009. Desde entonces, la profesora —que trabajaba en un centro de formación profesional en Wesel— no volvió a ejercer su puesto, pero sí continuó cobrando.

Según la investigación, la mujer obtuvo de forma reiterada certificados médicos de incapacidad sin que se activaran controles más estrictos por parte de la administración. Este punto ha generado críticas políticas y ha abierto un debate sobre los fallos en el sistema.

Las autoridades sospechan que, durante ese tiempo, la profesora no estaba realmente incapacitada para trabajar, ejercía como naturópata y participó incluso en concursos de emprendimiento. Si se confirma, habría estado percibiendo indebidamente dinero público durante años, lo que encajaría en un delito de fraude.

El foco judicial: solo los últimos cuatro años



Aunque la baja se prolongó durante más de una década, la investigación penal se centra únicamente en los últimos cuatro años. El motivo es legal: los hechos anteriores podrían haber prescrito.

Esto limita el alcance del proceso, aunque no reduce el impacto político y social del caso. La propia Fiscalía ha insistido en que, por ahora, rige la presunción de inocencia.

Reacción política: "incomprensible por su magnitud"



El caso ha provocado una fuerte reacción en Alemania, especialmente en el estado de Renania del Norte-Westfalia. La ministra de Educación regional, Dorothee Feller, calificó lo ocurrido como "inexcusable e incomprensible por su magnitud".

Además, se han abierto procedimientos disciplinarios no solo contra la profesora, sino también contra un empleado del gobierno regional en Düsseldorf que podría haber fallado en los controles.

Un caso que reabre el debate sobre el control del gasto público



No es un caso aislado. En los últimos meses, otros episodios de docentes de baja prolongada han puesto en cuestión los mecanismos de supervisión en el sistema educativo alemán.

Este caso concreto evidencia varios fallos: falta de controles médicos independientes; escasa supervisión administrativa durante años; e dificuldades para detectar fraudes prolongados.

El registro del domicilio marca un punto clave en la investigación. A partir de ahora, el análisis del material incautado será determinante para confirmar si hubo fraude y, en su caso, cuantificar el dinero percibido de forma indebida. Mientras tanto, el caso sigue abierto y bajo investigación judicial.